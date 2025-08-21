Busca

Ordenação sacerdotal do Padre Albertino Raimundo Molde, Beira (Moçambique) 
África

Beira acolhe com alegria a ordenação do 2° sacerdote verbita moçambicano

Dois anos após a ordenação sacerdotal do primeiro moçambicano da Sociedade do Verbo Divino, evento que decorreu no norte de Moçambique, a cidade da Beira testemunhou no domingo, 17 de agosto, a ordenação do segundo verbita, o Padre Albertino Raimundo Molde.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A Paróquia São Francisco Xavier – Ndunda, acolheu a celebração que foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, concelebraram vários sacerdotes na sua maioria verbitas, com destaque para o Delegado do Superior Geral, Padre Erick.

Segundo Dom Claudio, Jesus oferece à Igreja sacerdotes para serem peregrinos, caminhando junto com os fiéis, dando forças e administrando as graças de Deus.

Ordenação do Padre Albertino Raimundo Molde, celebração presidida pelo arcebispo da Beira D. Claudio Dalla Zuanna
Ordenação do Padre Albertino Raimundo Molde, celebração presidida pelo arcebispo da Beira D. Claudio Dalla Zuanna

Para o Superior dos verbitas em Moçambique, Irmão Moacir José, esta ordenação significa que os verbitas estão a colher frutos nesta terra, um evento que marca o encerramento das celebrações dos 150 anos da Congregação.

Na ocasião, a Conferência dos Institutos Religiosos em Moçambique, representada pela Irmã Lola, encorajou o neo-ordenado e comprometeu-se em rezar pelo seu ministério.

Por seu turno, o recém-ordenado Padre, depois de agradecer aos que colaboraram no seu percurso, especialmente a Deus pelo chamamento, sublinhou que irá servir a Igreja com humildade e dedicação.

Padre Albertino Raimundo Molde, segundo verbita moçambicano
Padre Albertino Raimundo Molde, segundo verbita moçambicano

Em representação dos Leigos Associados à Congregação do Verbo Divino (LACVERD), Paula Novela, disse que a ordenação de mais 1 moçambicano é um momento de festa e crescimento.

Em Moçambique desde 1997, a Sociedade do Verbo Divino prevê ordenar no próximo ano mais 2 moçambicanos, e estão em formação nos diferentes Seminários mais de 10 seminaristas. Trabalham no país mais de 20 verbitas, nas Arquidioceses da Beira e Maputo e diocese de Nacala.

21 agosto 2025, 10:28
