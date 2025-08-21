Beira acolhe com alegria a ordenação do 2° sacerdote verbita moçambicano

Dois anos após a ordenação sacerdotal do primeiro moçambicano da Sociedade do Verbo Divino, evento que decorreu no norte de Moçambique, a cidade da Beira testemunhou no domingo, 17 de agosto, a ordenação do segundo verbita, o Padre Albertino Raimundo Molde.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A Paróquia São Francisco Xavier – Ndunda, acolheu a celebração que foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, concelebraram vários sacerdotes na sua maioria verbitas, com destaque para o Delegado do Superior Geral, Padre Erick.

Segundo Dom Claudio, Jesus oferece à Igreja sacerdotes para serem peregrinos, caminhando junto com os fiéis, dando forças e administrando as graças de Deus.

Ordenação do Padre Albertino Raimundo Molde, celebração presidida pelo arcebispo da Beira D. Claudio Dalla Zuanna

Para o Superior dos verbitas em Moçambique, Irmão Moacir José, esta ordenação significa que os verbitas estão a colher frutos nesta terra, um evento que marca o encerramento das celebrações dos 150 anos da Congregação.

Na ocasião, a Conferência dos Institutos Religiosos em Moçambique, representada pela Irmã Lola, encorajou o neo-ordenado e comprometeu-se em rezar pelo seu ministério.

Por seu turno, o recém-ordenado Padre, depois de agradecer aos que colaboraram no seu percurso, especialmente a Deus pelo chamamento, sublinhou que irá servir a Igreja com humildade e dedicação.

Padre Albertino Raimundo Molde, segundo verbita moçambicano

Em representação dos Leigos Associados à Congregação do Verbo Divino (LACVERD), Paula Novela, disse que a ordenação de mais 1 moçambicano é um momento de festa e crescimento.

Em Moçambique desde 1997, a Sociedade do Verbo Divino prevê ordenar no próximo ano mais 2 moçambicanos, e estão em formação nos diferentes Seminários mais de 10 seminaristas. Trabalham no país mais de 20 verbitas, nas Arquidioceses da Beira e Maputo e diocese de Nacala.

Oiça aqui a reportagem e partilhe