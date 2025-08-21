Beira acolhe com alegria a ordenação do 2° sacerdote verbita moçambicano
Rogério Maduca – Beira, Moçambique
A Paróquia São Francisco Xavier – Ndunda, acolheu a celebração que foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, concelebraram vários sacerdotes na sua maioria verbitas, com destaque para o Delegado do Superior Geral, Padre Erick.
Segundo Dom Claudio, Jesus oferece à Igreja sacerdotes para serem peregrinos, caminhando junto com os fiéis, dando forças e administrando as graças de Deus.
Para o Superior dos verbitas em Moçambique, Irmão Moacir José, esta ordenação significa que os verbitas estão a colher frutos nesta terra, um evento que marca o encerramento das celebrações dos 150 anos da Congregação.
Na ocasião, a Conferência dos Institutos Religiosos em Moçambique, representada pela Irmã Lola, encorajou o neo-ordenado e comprometeu-se em rezar pelo seu ministério.
Por seu turno, o recém-ordenado Padre, depois de agradecer aos que colaboraram no seu percurso, especialmente a Deus pelo chamamento, sublinhou que irá servir a Igreja com humildade e dedicação.
Em representação dos Leigos Associados à Congregação do Verbo Divino (LACVERD), Paula Novela, disse que a ordenação de mais 1 moçambicano é um momento de festa e crescimento.
Em Moçambique desde 1997, a Sociedade do Verbo Divino prevê ordenar no próximo ano mais 2 moçambicanos, e estão em formação nos diferentes Seminários mais de 10 seminaristas. Trabalham no país mais de 20 verbitas, nas Arquidioceses da Beira e Maputo e diocese de Nacala.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui