Moçambique - Universidade Católica ceelebra Santo Agostinho

A Universidade Católica de Moçambique celebrou na quinta-feira, 28 de Agosto, o Dia de Santo Agostinho, seu padroeiro, evento que foi marcado por uma celebração eucarística, palestra e condecorações. As cerimónias centrais desta efeméride tiveram lugar na cidade da Beira, com réplica nas demais unidades orgânicas desta Universidade, juntando membros de Direcção, colaboradores e estudantes.

Rogério Maduca - Beira

Sob o lema, “30 anos da UCM: engajados na formação do homem novo inspirados na ética deontológica em Santo Agostinho”, na Beira a missa foi presidida pelo Arcebispo desta Arquidiocese e Magno Chanceler da universidade, Dom Cláudio Dalla Zuanna, onde concelebraram vários sacerdotes entre eles o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo e o Capelão da UCM na Beira, Professor Doutor Padre Bonifácio Conde.

Durante a homilia, Dom Cláudio descreveu as qualidades de Santo Agostinho, acrescentando que foi acertada a escolha deste como patrono da Universidade Católica de Moçambique. A semelhança de Santo Agostinho, a comunidade académica da UCM deve não deve apenas usar as capacidades individuais nas reflexões, investigações em busca da verdade, mas deve amar, acrescentou.

Para o Reitor, esta celebração renova o compromisso na missão confiada à universidade, é ainda celebrar a busca inquieta pela verdade, sabedoria e sentido sublime da vida.

A celebração do Padroeiro da Universidade Católica de Moçambique foi ainda marcada por uma palestra onde reflectiu-se em torno da ética deontológica em Santo Agostinho, tendo como orador o Padre Marcos Mubango. O orador destacou que as implicações práticas da ética deontológica em Santo Agostinho no ambiente universitário giram em torno do amor a Deus e ao próximo como o fim último da vida.

Ainda no âmbito desta celebração, a UCM atribuiu 51 bolsas de estudo ao igual número de colaboradores selecionados nas diferentes unidades orgânicas. Segundo a Secretária-Geral, Luísa Marufo, a condecoração resulta da sua dedicação durante mais de 20 anos à instituição.

Comemoração do Dia de Santo Agostinho na UCM (©Rogério Maduca)