Moçambique - Universidade Católica ceelebra Santo Agostinho
Rogério Maduca - Beira
Sob o lema, “30 anos da UCM: engajados na formação do homem novo inspirados na ética deontológica em Santo Agostinho”, na Beira a missa foi presidida pelo Arcebispo desta Arquidiocese e Magno Chanceler da universidade, Dom Cláudio Dalla Zuanna, onde concelebraram vários sacerdotes entre eles o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo e o Capelão da UCM na Beira, Professor Doutor Padre Bonifácio Conde.
Durante a homilia, Dom Cláudio descreveu as qualidades de Santo Agostinho, acrescentando que foi acertada a escolha deste como patrono da Universidade Católica de Moçambique. A semelhança de Santo Agostinho, a comunidade académica da UCM deve não deve apenas usar as capacidades individuais nas reflexões, investigações em busca da verdade, mas deve amar, acrescentou.
Para o Reitor, esta celebração renova o compromisso na missão confiada à universidade, é ainda celebrar a busca inquieta pela verdade, sabedoria e sentido sublime da vida.
A celebração do Padroeiro da Universidade Católica de Moçambique foi ainda marcada por uma palestra onde reflectiu-se em torno da ética deontológica em Santo Agostinho, tendo como orador o Padre Marcos Mubango. O orador destacou que as implicações práticas da ética deontológica em Santo Agostinho no ambiente universitário giram em torno do amor a Deus e ao próximo como o fim último da vida.
Ainda no âmbito desta celebração, a UCM atribuiu 51 bolsas de estudo ao igual número de colaboradores selecionados nas diferentes unidades orgânicas. Segundo a Secretária-Geral, Luísa Marufo, a condecoração resulta da sua dedicação durante mais de 20 anos à instituição.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui