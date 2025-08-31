Busca

Busca

Busca

ptportuguês
2025.08.31 Mocambique - Universidade Católica comemora Santo Agostinho, seu padroeiro
África

Moçambique - Universidade Católica ceelebra Santo Agostinho

A Universidade Católica de Moçambique celebrou na quinta-feira, 28 de Agosto, o Dia de Santo Agostinho, seu padroeiro, evento que foi marcado por uma celebração eucarística, palestra e condecorações. As cerimónias centrais desta efeméride tiveram lugar na cidade da Beira, com réplica nas demais unidades orgânicas desta Universidade, juntando membros de Direcção, colaboradores e estudantes.

Rogério Maduca - Beira

Sob o lema, “30 anos da UCM: engajados na formação do homem novo inspirados na ética deontológica em Santo Agostinho”, na Beira a missa foi presidida pelo Arcebispo desta Arquidiocese e Magno Chanceler da universidade, Dom Cláudio Dalla Zuanna, onde concelebraram vários sacerdotes entre eles o Reitor, Professor Doutor Padre Filipe Sungo e o Capelão da UCM na Beira, Professor Doutor Padre Bonifácio Conde.

Durante a homilia, Dom Cláudio descreveu as qualidades de Santo Agostinho, acrescentando que foi acertada a escolha deste como patrono da Universidade Católica de Moçambique. A semelhança de Santo Agostinho, a comunidade académica da UCM deve não deve apenas usar as capacidades individuais nas reflexões, investigações em busca da verdade, mas deve amar, acrescentou.

Para o Reitor, esta celebração renova o compromisso na missão confiada à universidade, é ainda celebrar a busca inquieta pela verdade, sabedoria e sentido sublime da vida.

A celebração do Padroeiro da Universidade Católica de Moçambique foi ainda marcada por uma palestra onde reflectiu-se em torno da ética deontológica em Santo Agostinho, tendo como orador o Padre Marcos Mubango. O orador destacou que as implicações práticas da ética deontológica em Santo Agostinho no ambiente universitário giram em torno do amor a Deus e ao próximo como o fim último da vida.

Ainda no âmbito desta celebração, a UCM atribuiu 51 bolsas de estudo ao igual número de colaboradores selecionados nas diferentes unidades orgânicas. Segundo a Secretária-Geral, Luísa Marufo, a condecoração resulta da sua dedicação durante mais de 20 anos à instituição.

Oiça e partilhe
Comemoração do Dia de Santo Agostinho na UCM
Comemoração do Dia de Santo Agostinho na UCM   (©Rogério Maduca)

 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
31 agosto 2025, 11:10
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão