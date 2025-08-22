Costa do Marfim. Jovens encorajados a serem testemunhas de paz e esperança
Vatican News com Marcel Ariston Blé (Yamoussoukro)
Cerca de 15.000 jovens das 15 dioceses da Costa do Marfim, além do Mali, Burkina Faso, Libéria, Guiné, Togo, Benin, Senegal e República do Congo, estão reunidos em Yamoussoukro, capital política da Costa do Marfim, para a 6ª Jornada Nacional da Juventude, que decorre de 20 a 24 de agosto. Momento de alegria, partilha, fraternidade, mas acima de tudo, de oração e aprendizagem em torno de Cristo, a Missa de abertura deste grande encontro da juventude católica costa-marfinense foi presidida por Dom Marcelin Yao Kouadio, Bispo da Diocese de Daloa e Presidente da Conferência Episcopal Marfinense. A homilia foi proferida por Dom Joseph Aka Kacou, Bispo da Diocese de Yamoussoukro.
Uma peregrinação de fé e esperança
Fazendo o diagnóstico de um mundo marcado pela "confusão, mentiras e medo do futuro", Dom Aka recordou aos jovens que a sua peregrinação a Yamoussoukro "constitui um testemunho vivo de fé e esperança". Insistindo na vocação cristã, o prelado esclareceu que "o Senhor não oferece riquezas nem facilidades", mas "a alegria do verdadeiro amor, a beleza de um coração livre e a força de uma missão". Por isso, Dom Aka convidou os jovens católicos africanos a cultivar a humildade, o serviço, a castidade e a oração fiel, crescendo na Igreja, iluminados pela Palavra de Deus e nutridos pela Eucaristia.
O Bispo de Yamoussoukro prosseguiu descrevendo o peregrino como "alguém que caminha com intenção sagrada e sede interior", e sublinhando que no silêncio do coração nasce a verdadeira esperança. Isto, reiterou Dom Aka, dará aos jovens a força para escolher "a verdade em vez do compromisso, a santidade em vez da mediocridade".
Testemunhas da verdade e da paz
Dom Aka exortou ainda os jovens a serem testemunhas corajosas não só através das suas palavras, mas sobretudo através de "uma vida luminosa, coerente e generosa". "A Costa do Marfim e a África em geral precisam de jovens que rejeitem a corrupção, a violência e a indiferença para construir uma sociedade baseada na justiça, na verdade e na paz", insistiu. Em conclusão da homilia, o prelado convidou os participantes a repartirem destes dias como "peregrinos do Reino, mensageiros da esperança, discípulos fiéis e alegres", tomando como modelo o Beato Floribert Bwana Chui, um jovem leigo congolês martirizado aos 26 anos por rejeitar a corrupção.
Antes do final da Missa, o Padre Émile Kélégnon, secretário da Conferência Episcopal, em nome dos bispos marfinenses, saudou os milhares de jovens peregrinos marfinenses e africanos que vieram a Yamoussoukro para as Jornadas Nacionais da Juventude. Esta foi uma oportunidade para o Padre, secretário-geral, transmitir a mensagem do episcopado costa-marfinense, contida numa carta pastoral, por eleições presidenciais justas, transparentes, inclusivas e pacíficas em outubro de 2025, apelando à rejeição da violência por parte dos jovens costa-marfinenses e africanos. Foi também lançado o apelo para "banir a calúnia e a difamação", mas sim "trabalhar pela coesão, respeitando a dignidade humana".
Uma Juventude para Cristo
Entre os milhares de peregrinos, Jeanne Kacou Bli, da Arquidiocese de Abidjan, encantada por participar neste grande encontro, expressou a sua alegria por dedicar a sua juventude ao serviço de Cristo. "Como jovens, podemos servir Cristo e entregar-nos inteiramente a Ele", disse a jovem. Nassa Mathieu, Presidente do Conselho Nacional da Juventude do Burkina Faso, enfatizou a importância regional do evento. "Os nossos bispos convocam-nos a unirmo-nos para construir uma juventude de paz, especialmente na sub-região da África Ocidental". "Viver estes momentos à volta de Cristo com os nossos irmãos e irmãs costa-marfinenses e de outros países africanos é um momento de graça para a nossa África", sublinhou o jovem.
Organizada sob o tema "Meu Filho, porque nos fizeste isto?", esta 6ª edição da JNJ, que inclui catequeses, celebrações eucarísticas, momentos de confissão, partilha de experiências de fé e fraternidade, terminará no domingo, 24 de agosto, com uma Missa na Basílica de Nossa Senhora da Paz, em Yamoussoukro.
