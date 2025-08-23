Angola. Disputa por terra e água resulta em mortes e feridos na província do Namibe

Já se passaram cinco dias desde os confrontos entre duas comunidades étnicas distintas — os Nhaneca e os Kuvale — que, no passado domingo, 17 de agosto, protagonizaram actos de violência, tendo resultado na morte de 12 pessoas, vários feridos e a destruição de casas, nos municípios das Cacimbas e Camucuio, na província do Namibe, onde a Igreja Católica e as autoridades governamentais foram chamadas a mediar o conflito.

As causas do conflito são consideradas complexas, estando ligadas a disputas históricas por terra para o pasto e água, dois recursos cada vez mais escassos devido à seca prolongada que afecta a região.

Dada a espiral de violência e clima de medo no seio das duas comunidades, a Igreja e as autoridades governamentais foram chamadas a intervir, numa tentativa de manter a ordem e criar condições para o início de conversações entre os envolvidos. Os confrontos foram protagonizados sobretudo por jovens das duas etnias, como nos confirma o Padre Jamba Candjongo, Vigário paroquial de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio

E o clima tende a voltar ao normal apesar do medo que reina no seio das duas comunidades. As famílias já começaram a enterrar os seus mortos com a ajuda das administrações municipais, informou o Padre Joaquim Ernesto, Pároco de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, que assegura a disponibilidade da Igreja em ajudar a restaurar a paz.

As autoridades governamentais já anunciaram um plano emergencial que visa aumentar a oferta de água à população, numa tentativa de reduzir as tensões e prevenir novos confrontos.

Archer Mangueira, governador do Namibe, fala na construção de seis barragens e na reabilitação de 43 represas com vista a aumentar a disponibilidade de água para as comunidades locais.

