ptportuguês
Padre Joaquim Ernesto, Pároco da Missão Nossa Senhora do Carmo de Camucuio, Namibe (Angola)
África

Angola. Disputa por terra e água resulta em mortes e feridos na província do Namibe

Já se passaram cinco dias desde os confrontos entre duas comunidades étnicas distintas — os Nhaneca e os Kuvale — que, no passado domingo, 17 de agosto, protagonizaram actos de violência, tendo resultado na morte de 12 pessoas, vários feridos e a destruição de casas, nos municípios das Cacimbas e Camucuio, na província do Namibe, onde a Igreja Católica e as autoridades governamentais foram chamadas a mediar o conflito.

Anastácio Sasembele – Luanda, Angola

As causas do conflito são consideradas complexas, estando ligadas a disputas históricas por terra para o pasto e água, dois recursos cada vez mais escassos devido à seca prolongada que afecta a região.

Dada a espiral de violência e clima de medo no seio das duas comunidades, a Igreja e as autoridades governamentais foram chamadas a intervir, numa tentativa de manter a ordem e criar condições para o início de conversações entre os envolvidos. Os confrontos foram protagonizados sobretudo por jovens das duas etnias, como nos confirma o Padre Jamba Candjongo, Vigário paroquial de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio

E o clima tende a voltar ao normal apesar do medo que reina no seio das duas comunidades. As famílias já começaram a enterrar os seus mortos com a ajuda das administrações municipais, informou o Padre Joaquim Ernesto, Pároco de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, que assegura a disponibilidade da Igreja em ajudar a restaurar a paz.

Baptismos pelo Pároco de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, P. Joaquim Ernesto
Baptismos pelo Pároco de Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, P. Joaquim Ernesto

As autoridades governamentais já anunciaram um plano emergencial que visa aumentar a oferta de água à população, numa tentativa de reduzir as tensões e prevenir novos confrontos.

Archer Mangueira, governador do Namibe, fala na construção de seis barragens e na reabilitação de 43 represas com vista a aumentar a disponibilidade de água para as comunidades locais.

Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, grupo coral
Nossa Senhora do Carmo do Camucuio, grupo coral
Oiça aqui a reportagem e partilhe

23 agosto 2025, 10:52
