Diocese do Sumbe: Jubileu e ordenação de 28 sacerdotes

Diocese do Sumbe - Jubileu dos 50 anos encerra-se com a ordenação de 28 novos sacerdotes (©Anastácio Sasembele)

A Diocese angolana do Sumbe encerrou o Jubileu dos seus 50 anos com a ordenação de 28 novos sacerdotes.

Anastácio Sasembele - Luanda

A Igreja em Angola fervilha de júbilo, pois, neste ano (2025) e mês (Agosto) quatro dioceses, nomeadamente Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva celebram o jubileu dos 50 anos de existência.

É também um ano particular para Igreja em todo o mundo que celebra o Jubileu da Esperança, tempo de graça e reconciliação, durante o qual os católicos são convidados a reflectir sobre a sua fé, realizar obras de caridade, buscar a paz interior e viver um momento de renovação espiritual.

É neste ambiente que as quatro dioceses, criadas no mesmo ano, isto é, em 1975 pelo Papa Paulo VI, celebram os seus jubileus de ouro.

Diocese do Sumbe tem mais 28 padres (©Anastácio Sasembele)

Sumbe foi a primeira diocese a celebrar neste domingo, 10/8, com a ordenação sacerdotal de 28 novos sacerdotes.

Bispos no encerramento do Jubileu da Diocese de Sumbe (©Anastácio Sasembele)

Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Krispen Dubiel, fiéis e demais convidados testemunharam a celebração.

Dom Firmino David (©Anastácio Sasembele)

Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, durante a homilia, pediu aos novos presbíteros oração permanente e mais diálogo com a comunidade.

A Diocese de Sumbe pertencente à Província Eclesiástica de Luanda, sendo sufragânea da Arquidiocese de Luanda. A Sé Episcopal está na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Sumbe, província do Cuanza Sul. Foi primeiro Bispo, Dom Zacarias Kamwenho (1975 – 1995).

Localizada no oeste de Angola, abarcando a totalidade da província do Cuanza Sul a população do território diocesano é composta por inúmeras origens étnicas, mas com uma maioria de ovimbundos.

Coro anima a celebração na Diocese do Sumbe (©Anastácio Sasembele)

Outro momento da celebração jubilar e de ordenação sacerdotal no Sumbe (©Anastácio Sasembele)

Oiça

O Jubileu de Ouro prossegue noutras dioceses; Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST, diz ser um momento particular para Angola e de agradecimento a Deus por estes ensejos fortes de exaltação da fé e de vivência da comunhão.