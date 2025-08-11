Diocese do Sumbe: Jubileu e ordenação de 28 sacerdotes
Anastácio Sasembele - Luanda
A Igreja em Angola fervilha de júbilo, pois, neste ano (2025) e mês (Agosto) quatro dioceses, nomeadamente Sumbe, Saurimo, Menongue e Ondjiva celebram o jubileu dos 50 anos de existência.
É também um ano particular para Igreja em todo o mundo que celebra o Jubileu da Esperança, tempo de graça e reconciliação, durante o qual os católicos são convidados a reflectir sobre a sua fé, realizar obras de caridade, buscar a paz interior e viver um momento de renovação espiritual.
É neste ambiente que as quatro dioceses, criadas no mesmo ano, isto é, em 1975 pelo Papa Paulo VI, celebram os seus jubileus de ouro.
Sumbe foi a primeira diocese a celebrar neste domingo, 10/8, com a ordenação sacerdotal de 28 novos sacerdotes.
Bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), o Núncio Apostólico em Angola e São Tomé, Dom Krispen Dubiel, fiéis e demais convidados testemunharam a celebração.
Dom Firmino David, Bispo do Sumbe, durante a homilia, pediu aos novos presbíteros oração permanente e mais diálogo com a comunidade.
A Diocese de Sumbe pertencente à Província Eclesiástica de Luanda, sendo sufragânea da Arquidiocese de Luanda. A Sé Episcopal está na Catedral de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Sumbe, província do Cuanza Sul. Foi primeiro Bispo, Dom Zacarias Kamwenho (1975 – 1995).
Localizada no oeste de Angola, abarcando a totalidade da província do Cuanza Sul a população do território diocesano é composta por inúmeras origens étnicas, mas com uma maioria de ovimbundos.
O Jubileu de Ouro prossegue noutras dioceses; Dom José Manuel Imbamba, Arcebispo de Saurimo e Presidente da CEAST, diz ser um momento particular para Angola e de agradecimento a Deus por estes ensejos fortes de exaltação da fé e de vivência da comunhão.
