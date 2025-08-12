Busca

Graduação na Universidade Católica de Moçambique, sede de Nampula 
D. Inácio Saúre desafia graduados a unir saber e integridade

Na graduação de 905 estudantes pela Universidade Católica de Moçambique em Nampula, Dom Inácio Saúre alertou para a crise ética no país e apelou aos novos licenciados, mestres e doutores para que usem o conhecimento com verdade, humildade e serviço. O Secretário de Estado de Nampula pediu rigor no cumprimento das leis do ensino superior e aplicação prática das competências adquiridas.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Universidade Católica de Moçambique (UCM) graduou, recentemente, 905 estudantes, entre licenciados, mestres e doutores, na sua XXI cerimónia, em Nampula. O momento foi marcado por fortes apelos à ética, à responsabilidade social e à aplicação prática do saber em prol do desenvolvimento nacional.

Na homilia da Missa de graduação, o Arcebispo Metropolitano de Nampula, Dom Inácio Saúre, denunciou a “crise generalizada de modelos de referência ética e moral” que afecta a sociedade moçambicana, apelando aos graduados para que sejam exemplo de integridade:

“Quem não é homem ou mulher de verdade não pode ser doutor. Primeiro é preciso ser pessoa íntegra, para depois ser profissional”, frisou.

O prelado desafiou os novos profissionais a colocarem o conhecimento adquirido ao serviço do bem comum, evitando o egoísmo e a mediocridade:

“Amar não é pensar apenas no próprio proveito. Cada vez que dizes que amas, mas pensas apenas em ti, não amas nada nem ninguém. És um perigoso egoísta.”

Dom Inácio sublinhou que fé e formação académica devem caminhar juntas, lembrando que “o saber é poder, mas só transforma quando está aliado à verdade, à humildade e ao serviço ao próximo”.

Dom Inácio Saúre e o Dr. Plácido Nerino Pereira
Por sua vez, o Secretário de Estado na Província de Nampula, Plácido Nerino Pereira, destacou a necessidade de rigor no cumprimento da legislação do ensino superior, e incentivou as instituições a investirem na acreditação de cursos e na contratação de mestres e doutores.

O governante saudou o facto de 611 dos graduados serem mulheres, considerando este dado “expressivo e encorajador” para a promoção da igualdade de género e para o papel crescente da mulher moçambicana no desenvolvimento do país.

Aos novos profissionais, deixou o desafio de aplicarem as suas competências para enfrentar problemas concretos, impulsionar sectores estratégicos e promover serviços de qualidade:

“Se não aplicarem as competências conquistadas, o tempo despendido será, de certa maneira, tempo desperdiçado para si e para a nação.”

Plácido Nerino Pereira concluiu destacando que o ensino superior deve ser “motor de inovação e investigação, criando soluções para que Moçambique possa competir num mercado globalizado”

Momento central da entrega dos Diplomas
O Vice-reitor, Nelson Armando, sublinhou que o diploma recebido é também um chamado à responsabilidade, e apelou aos novos profissionais para que sejam agentes de mudança, especialmente num contexto nacional marcado por desafios como o desemprego, desigualdade e instabilidade social.

Entre palavras de gratidão e compromisso, os graduados destacaram a importância de servir a comunidade, promover valores éticos e contribuir para o desenvolvimento económico e social do país.

Os graduantes a quem é pedido para ter em conta os valores éticos.
12 agosto 2025, 11:02
