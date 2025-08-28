Costa do Marfim. Cristo, a unidade da juventude católica da África Ocidental

Mais de 15.000 jovens católicos da Costa do Marfim e da África Ocidental viveram um grande momento de fraternidade e partilha em torno de Cristo. Tal aconteceu por ocasião das 6ª Jornadas Nacionais da Juventude da Costa do Marfim, que terminaram no domingo, 24 de agosto, na Basílica de Nossa Senhora da Paz, em Yamoussoukro. Para além de todas as barreiras políticas, estes jovens católicos pretendem ser artesãos de paz, esperança e construtores de pontes de unidade entre os diferentes povos.

Françoise Niamien – Cidade do Vaticano

Caiu o pano para a edição de 2025 das Jornadas Nacionais da Juventude, JNJ da Costa do Marfim, que decorreram na diocese de Yamoussoukro de 19 a 24 de agosto de 2025. A Missa de encerramento foi presidida pelo Cardeal Ignace Dogbo Bessi no pátio da basílica de Notre-Dame de Paix, em Yamoussoukro.

"Vós sois tesouros para vós mesmos, para as vossas famílias e para os vossos respectivos países!", disse-lhes o arcebispo de Abidjan, felicitando os milhares de peregrinos reunidos aos pés da Virgem Maria. O cardeal exortou-os a "abandonar as ruas da desordem" e "a permanecer com Jesus no templo para se protegerem do mal". Num contexto sub-regional fragilizado pelas tensões diplomáticas, invocou a bênção do Senhor sobre estes jovens católicos para que "possam viver com alegria a sua missão de cristãos, sendo vetores de paz, esperança e pontes de unidade entre os seus diferentes povos".

Embora estas jornadas tenham sido organizadas para os jovens católicos costa-marfinenses, cerca de 180 peregrinos do Burkina Faso, Benin, Guiné, Libéria, Mali, Níger, Togo, Senegal e República Democrática do Congo juntaram-se a eles para viver estes momentos de fraternidade, comunhão e partilha da experiência do Evangelho.

"A nossa fé em Cristo é mais forte que as nossas divisões"

"Cada encontro, cada sorriso, cada momento de oração partilhado fez-me compreender que o amor de Cristo é mais forte do que as nossas divisões", disse Jean Florentin Hountondji Ouesseini, da arquidiocese de Niamey, no Níger.

"Guardo boas recordações destes momentos de convívio entre os jovens católicos", continuou. Para este jovem nigerino, foi um "grande e poderoso testemunho": "conseguimos ultrapassar estas barreiras políticas e viver a nossa fé em Cristo".

Com os seus anfitriões, estes jovens refletiram especialmente sobre a sua missão na Igreja. Em consequência, Florentin afirmou que partiu com a firme convicção "de que temos uma missão a cumprir: a de sermos mensageiros do Evangelho e, ao mesmo tempo, artesãos da paz e da esperança na África Ocidental, a nossa sub-região". E o paroquiano de Santa Teresa do Menino Jesus de Banifandou exortou todos os jovens da África Ocidental "a trabalharem em conjunto pelo desenvolvimento dos nossos países, da nossa sub-região, através da justiça, do perdão, da reconciliação e da paz".

"Nós, jovens católicos, a nossa verdadeira identidade comum é Cristo. Façamos das nossas diferenças uma fonte de riqueza n’Ele para a África Ocidental e para toda a África", implorou.

O Burkina Faso, país vizinho da Costa do Marfim, esteve presente neste encontro com uma delegação de 54 membros liderada pelo Padre Paul Frédéric Ouedraogo, capelão nacional da juventude católica burquinense. O sacerdote expressou as suas calorosas felicitações a todos os peregrinos pela "extraordinária mobilização e exemplar participação" nestas Jornadas da Juventude.

Jovens da África Ocidental nas JNJ da Costa do Marfim, em Yamoussoukrou

"Promover a criação de estruturas de socialização e fraternidade"

Para o Padre Sawadogo, "a Igreja deve trabalhar para que estes jovens católicos da sub-região sejam instrumentos de paz que sirvam para quebrar todas as barreiras políticas e as diversas tensões diplomáticas". Ele defende ainda a criação de estruturas de socialização, fraternidade, encontro e comunhão, como as Jornadas Nacionais da Juventude. Na sua opinião, "para além de uma boa supervisão e formação, isto servirá para desarmar os corações e ajudar os jovens católicos a tornarem-se pacificadores na África Ocidental". O capelão cita a qualidade das catequeses proferidas pelos bispos marfinenses como prova disso, e a atmosfera bela, genuína e fraterna vivida em Yamoussoukro. O Togo, outra parte da África Ocidental, esteve representado por cerca de vinte jovens católicos nestes eventos em Yamoussoukro, a capital política da Costa do Marfim.

As JNJ costamarfinenses, também um encontro para a celebração da cultura africana

"Inspirar-se no modelo costa-marfinense"

A qualidade dos ensinamentos durante estes dias foi muito apreciada pelas delegações vindas dos outros países. E para o Togo, que vai organizar as suas primeiras Jornadas Nacionais da Juventude nos próximos anos, "as Jornadas da Juventude Marfinense vão inspirar o trabalho em prol de uma juventude católica togolesa mais empenhada", garantiu Anoumou Kouassi Rodolphe. Responsável pela formação do Gabinete Nacional da Juventude Católica Togolesa, felicitou a Igreja Católica na Costa do Marfim por organizar estas "belas Jornadas da Juventude", que os cerca de vinte jovens togoleses vivenciaram "com fervor e fé". Segundo o peregrino togolês, as catequeses e as homilias dos bispos e padres costa-marfinenses "foram para todos uma escola de paz, de convivência e de acolhimento ao próximo".

Balanço Satisfatório e Perspectivas

No final das Jornadas, o Padre Franck Yapi, Presidente do Comité Organizador Nacional, manifestou a sua satisfação pelo desenrolar do evento. "Observamos que os jovens foram convidados a permanecer na Igreja, a abandonar os vícios do mundo e a procurar a virtude. A nossa esperança é ver surgir uma juventude que acredite em Deus e que esteja resolutamente empenhada em servir a Igreja." Neste sentido, o sacerdote manifestou a esperança de que seja estabelecida uma capelania nacional para jovens para garantir um melhor cuidado pastoral.

A terminar esta edição das Jornadas da Juventude na Diocese de Yamoussoukro, os arcebispos e bispos da Costa do Marfim convidaram os seus jovens para a 7ª edição, prevista para 2028 na Diocese de Grand-Bassam, na província eclesiástica de Abidjan.