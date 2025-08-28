Busca

ptportuguês
Dom Marcel Utembi, arcebispo de Kinsagnani e presidente da CENCO (RDC), com Mons. Donatien Nshole, Secretário Geral da CENCO 
África

RD Congo: Confissões religiosas determinadas a apoiar o processo de paz

Com o objetivo de "restaurar a paz, a coesão nacional, a convivência e consolidar os direitos democráticos no seu país", as confissões religiosas da RDC publicaram, na segunda-feira, 25 de agosto de 2025, o seu roteiro, que marca o caminho para "uma saída holística e sustentável do trágico ciclo de conflitos armados". Em entrevista aos media do Vaticano, o Secretário-Geral da CENCO, Mons. Donatien Nshole, retoma a especificidade desta abordagem.

Por Jean-Paul Kamba, SJ – Cidade do Vaticano

Para a CENCO, a Igreja de Cristo no Congo (ECC), a Plataforma das Confissões Religiosas no Congo e a Coligação Inter-religiosa para a Nação (CIN), este roteiro constitui o seu compromisso de apoiar o país num processo de pacto social do diálogo.

O roteiro que propõem inclui quatro etapas principais. Poderia falar-nos um pouco sobre elas?

O roteiro está dividido em quatro etapas. A primeira é chamada de "mês da paz". Esta é a etapa que antecede o diálogo propriamente dito. Durante esta etapa, investiremos espiritual e pastoralmente para passar de um clima de desconfiança para um clima favorável ao diálogo. Durante este período, abordaremos as comunidades mais hostis para as trazer à lógica da fraternidade. Este é também o momento em que organizaremos ações de advocacia para obter as melhores condições que promovam a confiança, particularmente através do alívio das tensões. Isso permitir-nos-á alcançar a inclusão. É importante enfatizar isto porque estamos comprometidos com o diálogo inclusivo.

A segunda etapa consiste num diálogo entre especialistas, que precederá o diálogo político. Nesta fase, procuraremos o apoio de académicos congoleses em diversas áreas, particularmente relacionadas com a boa governação económica, de segurança e comunitária. O trabalho dos peritos deverá ser realizado a montante e apresentado como um roteiro aos políticos, que se devem comprometer a transformá-lo em acção.

A terceira etapa consistirá num diálogo político com o objectivo de alcançar um consenso denominado "Pacto Social", que todos devem trabalhar para proteger. A quarta etapa consiste numa conferência internacional cujo objetivo será resolver questões que não foram resolvidas em Washington e Doha.

Confissões religiosas na RDC comprometidas na busca da paz
Confissões religiosas na RDC comprometidas na busca da paz   (ANSA)

Já houve muitas outras iniciativas de busca da paz na República Democrática do Congo. O que torna a vossa abordagem única?

A especificidade desta iniciativa, ao contrário das anteriores, reside no facto de ser um trabalho da sociedade civil que procura aproximar os políticos. Por isso, é necessário realçar que, aqui, não se trata de promover agendas políticas que, para nós, não são prioridades. É, sobretudo, o contributo dos especialistas, que será a mais-valia e fará a diferença, na medida em que o político não procurará vergar-se às paixões dos interesses egoístas, mas antes à luz de reflexões apolíticas feitas com total serenidade.

Que desafios esperam enfrentar na implementação desta abordagem?

O principal desafio é a vontade política. Ou seja, a sinceridade de cada um em olhar na mesma direção, enfatizando o que nos une em vez do que nos separa.

Sente-se um forte desejo de buscar a paz no vosso país. Como está a situação no terreno, em particular no leste do país?

Eu estou ainda preocupado com o facto de, embora queiramos avançar para o diálogo, a situação no terreno continuar tensa. Infelizmente, os combates recomeçaram e estamos muito preocupados. Esperamos que o homem político congolês aja de boa-fé para garantir que esta iniciativa proposta pelas confissões religiosas seja lançada o mais rapidamente possível para conter os impulsos beligerantes.

Assuntos
28 agosto 2025, 11:31
