Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Bispos da Conferência Episcopal de Moçambique: D. Osório Citora Afonso (E), D. João Carlos H. Nunes (C) e D. Inácio Saúre (D) Bispos da Conferência Episcopal de Moçambique: D. Osório Citora Afonso (E), D. João Carlos H. Nunes (C) e D. Inácio Saúre (D) 
África

Conferência Episcopal de Moçambique participa no encontro dos Bispos Lusófonos em Lisboa

O Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) e Arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúre, anunciou que representará Moçambique no encontro dos Bispos Lusófonos, a ser realizado em Lisboa, de 8 a 13 de setembro de 2025. Durante a Missa de encerramento da peregrinação em Meconta, ele também fez um apelo à melhoria contínua do Santuário de Santa Maria Mãe do Redentor, destacando a necessidade de infraestrutura adequada para acolher os peregrinos.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique

Dom Inácio Saúre, anunciou durante a Missa de encerramento da peregrinação no Santuário de Santa Maria Mãe do Redentor, em Meconta, na Arquidiocese de Nampula, que três bispos de Moçambique representarão o país no encontro dos Bispos Lusófonos, que ocorrerá em Lisboa, Portugal, de 8 a 13 de setembro de 2025. O evento, organizado pela Fundação Fé e Cooperação (FEC), tem como tema central "Fé e Desenvolvimento", e reunirá Bispos dos países de língua portuguesa para refletirem sobre como a fé pode promover o desenvolvimento integral das sociedades lusófonas.

Dom Inácio revelou que, devido a limitações financeiras, apenas os representantes da Conferência Episcopal de Moçambique participarão, sendo eles: Dom João Carlos, Vice-Presidente, Dom Osório, Secretário-Geral, e o próprio Arcebispo de Nampula. O encontro será uma oportunidade para fortalecer os laços entre as Igrejas de língua portuguesa e reflectir sobre os desafios comuns enfrentados por essas comunidades.

Além disso, o Arcebispo aproveitou a ocasião para lançar um apelo à melhoria contínua das condições do Santuário de Meconta. Com o aumento significativo do número de peregrinos, Dom Inácio expressou preocupação com a infraestrutura local, particularmente com o abastecimento de água, e instou os responsáveis a darem seguimento a projectos de melhoria para garantir uma melhor acolhida aos fiéis. “Temos água, mas precisamos continuar a melhorar”, afirmou Dom Inácio.

A celebração foi um momento de grande comunhão entre os fiéis, que ouviram atentamente o apelo do Arcebispo, e encerrou mais uma edição bem-sucedida da peregrinação, com a participação de milhares de pessoas que se reuniram em oração e devoção à Virgem Maria.

Oiça aqui a reportagem e partilhe

 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
19 agosto 2025, 12:18
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão