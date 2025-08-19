Conferência Episcopal de Moçambique participa no encontro dos Bispos Lusófonos em Lisboa

O Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) e Arcebispo de Nampula, Dom Inácio Saúre, anunciou que representará Moçambique no encontro dos Bispos Lusófonos, a ser realizado em Lisboa, de 8 a 13 de setembro de 2025. Durante a Missa de encerramento da peregrinação em Meconta, ele também fez um apelo à melhoria contínua do Santuário de Santa Maria Mãe do Redentor, destacando a necessidade de infraestrutura adequada para acolher os peregrinos.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique

Dom Inácio Saúre, anunciou durante a Missa de encerramento da peregrinação no Santuário de Santa Maria Mãe do Redentor, em Meconta, na Arquidiocese de Nampula, que três bispos de Moçambique representarão o país no encontro dos Bispos Lusófonos, que ocorrerá em Lisboa, Portugal, de 8 a 13 de setembro de 2025. O evento, organizado pela Fundação Fé e Cooperação (FEC), tem como tema central "Fé e Desenvolvimento", e reunirá Bispos dos países de língua portuguesa para refletirem sobre como a fé pode promover o desenvolvimento integral das sociedades lusófonas.

Dom Inácio revelou que, devido a limitações financeiras, apenas os representantes da Conferência Episcopal de Moçambique participarão, sendo eles: Dom João Carlos, Vice-Presidente, Dom Osório, Secretário-Geral, e o próprio Arcebispo de Nampula. O encontro será uma oportunidade para fortalecer os laços entre as Igrejas de língua portuguesa e reflectir sobre os desafios comuns enfrentados por essas comunidades.

Além disso, o Arcebispo aproveitou a ocasião para lançar um apelo à melhoria contínua das condições do Santuário de Meconta. Com o aumento significativo do número de peregrinos, Dom Inácio expressou preocupação com a infraestrutura local, particularmente com o abastecimento de água, e instou os responsáveis a darem seguimento a projectos de melhoria para garantir uma melhor acolhida aos fiéis. “Temos água, mas precisamos continuar a melhorar”, afirmou Dom Inácio.

A celebração foi um momento de grande comunhão entre os fiéis, que ouviram atentamente o apelo do Arcebispo, e encerrou mais uma edição bem-sucedida da peregrinação, com a participação de milhares de pessoas que se reuniram em oração e devoção à Virgem Maria.

Oiça aqui a reportagem e partilhe