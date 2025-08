Moçambique. Catequistas de Nampula preparam Jubileu com espírito solidário

Lançamento das celebrações do Mês dos Catequistas no Seminário Propedêutico Mater Apostolorum, Nampula (Moçambique)

A Arquidiocese de Nampula lançou oficialmente as celebrações do Mês dos Catequistas, que este ano coincide com o Ano Jubilar. De 30 a 31 de agosto, a região de Rapale acolherá o encontro arquidiocesano, com momentos de reflexão, partilha e solidariedade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Arquidiocese de Nampula iniciou, neste princípio de agosto, as celebrações do Mês dos Catequistas, que este ano decorre sob o espírito do Ano Jubilar. Com o lema “Catequista, testemunha de fé e peregrino de esperança”, os catequistas da região da cidade de Nampula e Namaita estão mobilizados para viver este tempo de forma profunda, espiritual e solidária.

O lançamento das cerimónias teve lugar no Seminário Propedêutico Mater Apostolorum com a presença de cerca de 200 catequistas de nove paróquias, num encontro de preparação e planificação do grande Jubileu que terá lugar nos dias 30 e 31 de agosto, na Igreja Jubilar de Rapale.

Segundo Hermenegildo Manuel, Presidente da Comissão Arquidiocesana de Evangelização e Catequese, o evento terá várias actividades espirituais e formativas, incluindo uma palestra centrada na ligação do lema jubilar ao Credo Niceno, que neste ano celebra 1700 anos desde a sua formulação no Concílio de Niceia (325 d.C.). A celebração integra também a dinâmica das cinco igrejas jubilares da Arquidiocese: Rapale, Iapala, Angoche, Meconta (Santuário) e outra em definição.

Hermenegildo Manuel, Presidente da Comissão Arquidiocesana de Evangelização e Catequese, em Nampula

Como sinal concreto de fé e amor ao próximo, os catequistas estão a mobilizar doações para oferecer ao Arcebispo de Nampula, que depois indicará os destinatários conforme as necessidades pastorais e sociais da arquidiocese. As doações incluem kits escolares, alimentares, de higiene e de cobertura (plásticos e cobertores), como expressão das obras de misericórdia. “Queremos mostrar que o catequista pode fazer mais, pode ser sinal de esperança para os que sofrem”, afirmou Hermenegildo.

O Presidente da Comissão deixou ainda uma palavra de encorajamento a todos os catequistas: “Vamos caminhar juntos, como Igreja sinodal. Unidos podemos vencer os desafios que a nossa sociedade apresenta, e ser sinais vivos do amor de Deus no meio do povo”.

As cerimónias jubilares encerram no dia 31 com festa, oração e partilha. A organização apela ao apoio da comunidade e à comunicação social para divulgar este momento importante da vida e missão dos catequistas na Igreja em Moçambique.

