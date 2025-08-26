Moçambique. Casa da Misericórdia reúne mais de 100 jovens em conflito com a lei
Hermínio José – Maputo, Moçambique
A Casa da Misericórdia de Maputo, com uma forte presença nas ações da pastoral penitenciária, tem levado a cabo várias iniciativas junto dos estabelecimentos penitenciários, dando catequese aos jovens e adolescentes em conflito com a Lei.
Um encontro de diálogo, reflexão e aprendizado
Com efeito, a Casa da Misericórdia reúne em Maputo, mais de 100 jovens, para dar uma catequese sobre como esta camada social pode evitar em estar em conflito com a Lei. O Pe. Antônio Perreta, missionário da comunidade missionária da Vilaregia responsável pela Casa da Misericórdia, refere que a catequese sobre "como os jovens e adolescentes podem evitar entrar em conflito com a lei" é um encontro de diálogo, reflexão e aprendizado, onde esta camada social descobre como fazer escolhas conscientes, assumir responsabilidade social e trilhar caminhas de esperança e paz.
Casa da Misericórdia: 10 anos ao serviço da Pastoral Penitenciária
A Casa da Misericórdia é uma obra da Igreja Católica em Moçambique, com cerca de 10 anos de existência, dedicando-se à preparação dos jovens em conflito com a Lei para uma melhor reintegração e reinserção social.
