Moçambique. Cáritas Nampula reforça resiliência das vítimas de Cabo Delgado e desastres

A Cáritas da Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique) recebeu dois tractores, alfaias e uma viatura, doação da Fundação Papal e da Diocese de Rottenburg-Stuttgart, para apoiar deslocados internos de Cabo Delgado e comunidades afectadas por ciclones. A bênção, presidida pelo arcebispo Dom Inácio Saúre sublinha o compromisso da Igreja com a promoção humana e a solidariedade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Numa cerimónia de bênçãos presidida pelo arcebispo e presidente da Cáritas Nampula, Dom Inácio Saúre, foi apresentado e formalmente entregue um lote de meios mecanizados compostos por dois tractores agrícolas, respectivas alfaias e uma viatura, todos de zero quilómetros. O gesto, segundo a Igreja, visa reforçar a capacidade de resposta humanitária e estimular a auto-sustentabilidade da instituição perante as crescentes necessidades da população.

Na sua intervenção, Dom Inácio recordou a encíclica do Papa João Paulo II Centesimus Annus para fundamentar a acção da Igreja: a evangelização está inseparavelmente ligada à promoção humana. “Este projecto não é apenas caridade; é promoção da dignidade humana”, afirmou o prelado, sublinhando que os equipamentos se destinam a servir todos quantos necessitem, sem exclusões, e que a iniciativa deve contribuir para que as pessoas vivam com condições mais dignas.

O director diocesano da Cáritas, padre Evaristo Jaime Murreriua, explicou que os meios serão usados em três modalidades: uso para projectos da própria Cáritas; concessão às paróquias mediante contribuição de 50% do custo operacional; e prestação de serviços ao exterior mediante tarifação total (100%). Os rendimentos gerados cobrirão combustíveis, manutenção, compra de bens de emergência e salários, garantindo, assim, um ciclo de sustentabilidade para a instituição.

Padre Evaristo Jaime Murreriua, director diocesano da Caritas (©Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

António Muajerene, gestor de programas da Cáritas, explicou que a doação responde às intervenções pensadas para assistir deslocados internos do conflito em Cabo Delgado e às vítimas dos fenómenos climáticos, ciclones e inundações que têm afectado repetidamente a região. “Só com mecanização agrícola poderemos aumentar a resiliência das comunidades e acelerar a recuperação das famílias deslocadas”, declarou Muajerene.

A Cáritas sublinha que os tractores não são para uso exclusivo da Igreja, mas estarão ao dispor de comunidades, paróquias e parceiros mediante os critérios de gestão definidos.

Dom Inácio agradeceu publicamente às instituições que financiaram a aquisição — nomeadamente a Fundação Papal, a Fundação do Papa e a Diocese de Rottenburg-Stuttgart, na Alemanha, e reconheceu que, embora o material seja insuficiente face às gigantescas necessidades sociais, cada contributo tem valor e sentido.

