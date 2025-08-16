Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Dom Inácio Saúre, arcebispo de Nampula (Moçambique), e bênção dos meios mecanizados da Caritas Dom Inácio Saúre, arcebispo de Nampula (Moçambique), e bênção dos meios mecanizados da Caritas  (©Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))
África

Moçambique. Cáritas Nampula reforça resiliência das vítimas de Cabo Delgado e desastres

A Cáritas da Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique) recebeu dois tractores, alfaias e uma viatura, doação da Fundação Papal e da Diocese de Rottenburg-Stuttgart, para apoiar deslocados internos de Cabo Delgado e comunidades afectadas por ciclones. A bênção, presidida pelo arcebispo Dom Inácio Saúre sublinha o compromisso da Igreja com a promoção humana e a solidariedade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Numa cerimónia de bênçãos presidida pelo arcebispo e presidente da Cáritas Nampula, Dom Inácio Saúre, foi apresentado e formalmente entregue um lote de meios mecanizados compostos por dois tractores agrícolas, respectivas alfaias e uma viatura, todos de zero quilómetros. O gesto, segundo a Igreja, visa reforçar a capacidade de resposta humanitária e estimular a auto-sustentabilidade da instituição perante as crescentes necessidades da população.

Na sua intervenção, Dom Inácio recordou a encíclica do Papa João Paulo II Centesimus Annus para fundamentar a acção da Igreja: a evangelização está inseparavelmente ligada à promoção humana. “Este projecto não é apenas caridade; é promoção da dignidade humana”, afirmou o prelado, sublinhando que os equipamentos se destinam a servir todos quantos necessitem, sem exclusões, e que a iniciativa deve contribuir para que as pessoas vivam com condições mais dignas.

O director diocesano da Cáritas, padre Evaristo Jaime Murreriua, explicou que os meios serão usados em três modalidades: uso para projectos da própria Cáritas; concessão às paróquias mediante contribuição de 50% do custo operacional; e prestação de serviços ao exterior mediante tarifação total (100%). Os rendimentos gerados cobrirão combustíveis, manutenção, compra de bens de emergência e salários, garantindo, assim, um ciclo de sustentabilidade para a instituição.

Padre Evaristo Jaime Murreriua, director diocesano da Caritas
Padre Evaristo Jaime Murreriua, director diocesano da Caritas   (©Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

António Muajerene, gestor de programas da Cáritas, explicou que a doação responde às intervenções pensadas para assistir deslocados internos do conflito em Cabo Delgado e às vítimas dos fenómenos climáticos, ciclones e inundações que têm afectado repetidamente a região. “Só com mecanização agrícola poderemos aumentar a resiliência das comunidades e acelerar a recuperação das famílias deslocadas”, declarou Muajerene.

A Cáritas sublinha que os tractores não são para uso exclusivo da Igreja, mas estarão ao dispor de comunidades, paróquias e parceiros mediante os critérios de gestão definidos.

Dom Inácio agradeceu publicamente às instituições que financiaram a aquisição — nomeadamente a Fundação Papal, a Fundação do Papa e a Diocese de Rottenburg-Stuttgart, na Alemanha, e reconheceu que, embora o material seja insuficiente face às gigantescas necessidades sociais, cada contributo tem valor e sentido.

Oiça aqui a reportagem e partilhe

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
16 agosto 2025, 12:46
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão