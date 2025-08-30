Busca

Marina Almeida (ao centro) Secretária Geral da Cáritas de Cabo Verde Marina Almeida (ao centro) Secretária Geral da Cáritas de Cabo Verde 
África

Caritas de C. Verde - Campanha a favor das vitímas da tempestade

A Caritas Cabo-verdiana, através de uma Nota da Diocese de Mindelo, enviou um pedido de solidareidade a todos os cabo-verdianos no país e na diáspora com vista a apoiar as vítimas da tempestade que assolou Cabo Verde na madrugada de 11 de Agosto e que deixou um rasto de destruíção incalculável, principalmente na ilha de São Vicente.

Nita Santos - Cabo Verde 

Conforme a Secretária da Caritas Cabo-verdiana, a ilha de Santiago respondeu com donativos e a triagem foi feita com a colaboração dos escuteiros da cidade da Praia. Uma companhia de navegação já se ofereceu para fazer esse transporte até à ilha de São Vicente, confirma Marina Almeida.

A campanha continua também na diáspora através da mobilização de fundos on line, garante a responsável. A mesma acredita que até o dia 3 de Setembro os recursos estarão disponíveis no país.

Na ilha de Santo Antão, o concelho do Porto Novo foi o mais afectado com duzentas famílias já assinaladas na situação de vulnerabilidade, mas, a prioridade centra-se na ilha de São Vicente, refere Marina Almeida.

Pelo nível da catrástrofe, a Secretária da Caritas Cabo-verdiana fez saber que a campanha continua a apela aos caboverdianos que disponibilizem o seu tempo para mais ajudar. 

Assuntos
30 agosto 2025, 16:07
