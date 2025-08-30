Caritas de C. Verde - Campanha a favor das vitímas da tempestade
Nita Santos - Cabo Verde
Conforme a Secretária da Caritas Cabo-verdiana, a ilha de Santiago respondeu com donativos e a triagem foi feita com a colaboração dos escuteiros da cidade da Praia. Uma companhia de navegação já se ofereceu para fazer esse transporte até à ilha de São Vicente, confirma Marina Almeida.
A campanha continua também na diáspora através da mobilização de fundos on line, garante a responsável. A mesma acredita que até o dia 3 de Setembro os recursos estarão disponíveis no país.
Na ilha de Santo Antão, o concelho do Porto Novo foi o mais afectado com duzentas famílias já assinaladas na situação de vulnerabilidade, mas, a prioridade centra-se na ilha de São Vicente, refere Marina Almeida.
Pelo nível da catrástrofe, a Secretária da Caritas Cabo-verdiana fez saber que a campanha continua a apela aos caboverdianos que disponibilizem o seu tempo para mais ajudar.
