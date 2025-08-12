Cardeal Parolin em visita ao Burundi de 12 a 18 de agosto 2025

O Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, realiza uma visita ao Burundi a partir de hoje, 12 de agosto, até ao dia 18. A visita tem lugar a convite da Igreja local e das Autoridades do país.

Dulce Araújo - Vatican News

Acontece por ocasião da inauguração do monumento e da colocação da primeira pedra para a construção de um Centro de Saúde em homenagem ao Núncio Apostólico, Michael Aidan Courtney, assassinado, há 23 anos, numa emboscada; e do encerramento do Jubileu dos 60 anos das relações diplomáticas entre o Burundi e a Santa Sé - informa a Secretaria de Estado através duma mensagem na plataforma X.