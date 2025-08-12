Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Cardeal Pietro Parolin Cardeal Pietro Parolin  
África

Cardeal Parolin em visita ao Burundi de 12 a 18 de agosto 2025

O Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, realiza uma visita ao Burundi a partir de hoje, 12 de agosto, até ao dia 18. A visita tem lugar a convite da Igreja local e das Autoridades do país.

Dulce Araújo - Vatican News

Acontece por ocasião da inauguração do monumento e da colocação da primeira pedra para a construção de um Centro de Saúde em homenagem ao Núncio Apostólico, Michael Aidan Courtney, assassinado, há 23 anos, numa emboscada; e do encerramento do Jubileu dos 60 anos das relações diplomáticas entre o Burundi e a Santa Sé - informa a Secretaria de Estado através duma mensagem na plataforma X. 

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
12 agosto 2025, 13:53
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão