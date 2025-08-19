Cabo Verde - primeira profissão e Jubileu de prata
Nita Santos - Cabo Verde
A celebração teve lugar no Domingo, 17 de Agosto, na Paróquia de São Miguel Arcãnjo, interior da ilha de Santiago, presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes e concelebrada por vários sacerdotes, entre os quais alguns vindos do Senegal, Burkina Faso, Guiné Conacri e França. Contou ainda com a presença da superiora geral, Mère Marie Caroline NBENGUE, de numerosos membros da Congregação, religiosos e religiosas, amigos e familiares, muitos vindos do estrangeiro.
A Irmã Maria Sílvia é natural da Paróquia de Santo Amaro Abade, ilha de Santiago.
Na mesma celebração, a comemoração dos 25 anos de vida religiosa das Irmãs: Alexandra Martins, Maria José Ribeiro, Maria Cecília Fernandes, Adelaide Ramos, Maria Felicidade Fernandes, Anilda Ramos e Gilberta Manga, todas da mesma Congregação.
As Irmãs residentes em Achada São Filipe, Praia, são presença assídua quinzenal na Rádio Nova de Maria para a recitação do Terço do Rosário.
A Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, nascida no Senegal a 24 de maio de 1858, está presente em quase todas as Dioceses desse país, também na Guiné Bissau.
Em Cabo Verde desde 1976.
Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui