Cabo Verde - primeira profissão e Jubileu de prata

Sob o lema: "Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim" (Gál. 2, 20), a religiosa Maria Sílvia Tavares Gomes fez a sua primeira profissão na Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria.

Nita Santos - Cabo Verde

A celebração teve lugar no Domingo, 17 de Agosto, na Paróquia de São Miguel Arcãnjo, interior da ilha de Santiago, presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes e concelebrada por vários sacerdotes, entre os quais alguns vindos do Senegal, Burkina Faso, Guiné Conacri e França. Contou ainda com a presença da superiora geral, Mère Marie Caroline NBENGUE, de numerosos membros da Congregação, religiosos e religiosas, amigos e familiares, muitos vindos do estrangeiro.

A Irmã Maria Sílvia é natural da Paróquia de Santo Amaro Abade, ilha de Santiago.

Na mesma celebração, a comemoração dos 25 anos de vida religiosa das Irmãs: Alexandra Martins, Maria José Ribeiro, Maria Cecília Fernandes, Adelaide Ramos, Maria Felicidade Fernandes, Anilda Ramos e Gilberta Manga, todas da mesma Congregação.

A celebração eucarística com votos e jubileu

As Irmãs residentes em Achada São Filipe, Praia, são presença assídua quinzenal na Rádio Nova de Maria para a recitação do Terço do Rosário.

As irmãs na Rádio Nova de Maria

A Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Maria, nascida no Senegal a 24 de maio de 1858, está presente em quase todas as Dioceses desse país, também na Guiné Bissau.

Em Cabo Verde desde 1976.