Cabo Verde: MCIC faz convite oficial ao Cardeal Dom Arlindo

No quadro das obras de reabilitação que irão decorrer no sítio histórico e Património Mundial – Cidade Velha, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, realizou uma visita de cortesia ao Cardeal Dom Arlindo Furtado.

Nita Santos - Cabo Verde

O encontro conforme o MCIC teve como propósito convidar oficialmente o Bispo de Santiago e Cardeal para uma visita às obras de reabilitação do troço que liga a Catedral ao Complexo da Misericórdia, na Cidade Velha num projeto financiado pelo Governo de Cabo Verde, através do Banco Mundial e do Fundo do Turismo, no âmbito do Programa Operacional do Turismo (POT) e do Projeto Turismo Resiliente e Economia Azul, num montante superior a 50 mil contos.

Para Augusto Veiga, as descobertas feitas por investigadores e arqueólogos representam uma peça fundamental para a história de Cabo Verde.

O Governante informou o Cardeal que prosseguem os trabalhos de reabilitação e restauro de edifícios centenários em Cabo Verde, entre os quais se destacam imóveis históricos e religiosos que fazem parte da identidade do arquipélago. Neste momento, se encontram igualmente em curso as obras de reabilitação da Igreja de Rabil, na ilha da Boa Vista, estando ainda a ser elaborado um inventário sobre outros edifícios a intervencionar.

Paralelamente, e no âmbito das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde, o MCIC pretende realizar uma conferência sobre turismo religioso, temática que atrai cada vez mais atenção e visitantes a nível mundial. O mesmo aproveitou o momento para falar sobre o programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Um programa que está em todas as ilhas de Cabo Verde e facilita o acesso de crianças, adolescentes e jovens às aulas de arte, através de uma bolsa que é atribuída, com financiamento a escolas, associações e "ONGs".

O Cardeal Dom Arlindo Furtado agradeceu a visita e o convite, que pretende agendar para o próximo mês de outubro. “A Cidade Velha tem ainda muito por descobrir, o que representa uma mais-valia para a cultura e o turismo religioso”, sublinhou o purpurado.

Foto no final da visita

Refira-se que os achados arqueológicos e vestígios descobertos no Complexo da Misericórdia, no quadro deste projeto levado a cabo pelo Governo de Cabo Verde, revelaram a riqueza histórica existente na Cidade Velha, Berço da Nação Cabo-verdiana. Trata-se de um património já conhecido pelos investigadores, mas que continua a revelar novas descobertas.

Esta intervenção insere-se num projeto mais amplo de valorização estrutural da paisagem urbana da Cidade Velha – Berço da Nação Cabo-verdiana e Património Mundial.

As obras que ligam a Catedral ao Complexo da Misericórdia incluem ainda a criação de infraestruturas como um parque infantil, um restaurante com esplanada e um espaço de interpretação.