Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Cardeal, Dom Arlindo Furtado recebe a visita do Ministro Augusto Veiga Cardeal, Dom Arlindo Furtado recebe a visita do Ministro Augusto Veiga 
África

Cabo Verde: MCIC faz convite oficial ao Cardeal Dom Arlindo

No quadro das obras de reabilitação que irão decorrer no sítio histórico e Património Mundial – Cidade Velha, o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Augusto Veiga, realizou uma visita de cortesia ao Cardeal Dom Arlindo Furtado.

Nita Santos - Cabo Verde

O encontro conforme o MCIC teve como propósito convidar oficialmente o Bispo de Santiago e Cardeal para uma visita às obras de reabilitação do troço que liga a Catedral ao Complexo da Misericórdia, na Cidade Velha num projeto financiado pelo Governo de Cabo Verde, através do Banco Mundial e do Fundo do Turismo, no âmbito do Programa Operacional do Turismo (POT) e do Projeto Turismo Resiliente e Economia Azul, num montante superior a 50 mil contos.

Para Augusto Veiga, as descobertas feitas por investigadores e arqueólogos representam uma peça fundamental para a história de Cabo Verde.

O Governante informou o Cardeal que prosseguem os trabalhos de reabilitação e restauro de edifícios centenários em Cabo Verde, entre os quais se destacam imóveis históricos e religiosos que fazem parte da identidade do arquipélago. Neste momento, se encontram igualmente em curso as obras de reabilitação da Igreja de Rabil, na ilha da Boa Vista, estando ainda a ser elaborado um inventário sobre outros edifícios a intervencionar.

Paralelamente, e no âmbito das comemorações dos 50 anos da Independência de Cabo Verde, o MCIC pretende realizar uma conferência sobre turismo religioso, temática que atrai cada vez mais atenção e visitantes a nível mundial. O mesmo aproveitou o momento para falar sobre o programa Bolsa de Acesso à Cultura.

Um programa que está em todas as ilhas de Cabo Verde e facilita o acesso de crianças, adolescentes e jovens às aulas de arte, através de uma bolsa que é atribuída, com financiamento a escolas, associações e "ONGs".

O Cardeal Dom Arlindo Furtado agradeceu a visita e o convite, que pretende agendar para o próximo mês de outubro. “A Cidade Velha tem ainda muito por descobrir, o que representa uma mais-valia para a cultura e o turismo religioso”, sublinhou o purpurado.

Foto no final da visita
Foto no final da visita

Refira-se que os achados arqueológicos e vestígios descobertos no Complexo da Misericórdia, no quadro deste projeto levado a cabo pelo Governo de Cabo Verde, revelaram a riqueza histórica existente na Cidade Velha, Berço da Nação Cabo-verdiana. Trata-se de um património já conhecido pelos investigadores, mas que continua a revelar novas descobertas.

Esta intervenção insere-se num projeto mais amplo de valorização estrutural da paisagem urbana da Cidade Velha – Berço da Nação Cabo-verdiana e Património Mundial.

As obras que ligam a Catedral ao Complexo da Misericórdia incluem ainda a criação de infraestruturas como um parque infantil, um restaurante com esplanada e um espaço de interpretação.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
19 agosto 2025, 16:27
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão