Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Irmã Valentina Evora, a nova superiora eleita Irmã Valentina Evora, a nova superiora eleita 
África

Cabo Verde - Irmãs Franciscanas têm nova superiora

A Irmã Valentina Évora é a nova Superiora das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição de Cabo Verde. Vai orientar a Ordem nos próximos seis anos. Com ela foram também eleitas as quatro conselheiras: Lídia Ester, Luísa Helena, Maria Piedade e Maria Edite Veiga.

Nita Santos - Cabo Verde

A decisão saiu do XII Capítulo Geral Electivo da Congregação, a 13 de Agosto de 2025, após um período de oração e reflexão.

A reunião das Irmãs capitulares teve como objetivo rever a vida da congregação, eleger um novo conselho e perspectivar o futuro. O acto que teve lugar, durante os trabalhos capitulares, realizadas na Casa Geral, na Cidade da Praia, ilha de Santiago, foi seguido de uma eucaristia de ação de graças, presidida pelo Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado.

Durante a cerimónia, houve agradecimentos à superiora geral cessante e felicitações à nova superiora, com votos de um mandato profícuo, visando o fortalecimento do Instituto e o crescimento da Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde.

A Irmã Valentina Évora sucede na missão a Irmã Feliciana Lopes.

As quatro conselheiras eleitas.
As quatro conselheiras eleitas.

O Instituto de direito diocesano foi fundado na ilha Brava em 8 de Dezembro de 1959 pelo padre Pio Gottin (OFMCap) e a erecção só aconteceu em 11 de Agosto de 1999.

As Religiosas  estão presentes nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Boavista Santiago, Fogo e Brava e trabalham na pastoral, educação, saúde, assistência social e promoção humana.

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
19 agosto 2025, 16:17
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão