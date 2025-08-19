Cabo Verde - Irmãs Franciscanas têm nova superiora

A Irmã Valentina Évora é a nova Superiora das Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição de Cabo Verde. Vai orientar a Ordem nos próximos seis anos. Com ela foram também eleitas as quatro conselheiras: Lídia Ester, Luísa Helena, Maria Piedade e Maria Edite Veiga.

Nita Santos - Cabo Verde

A decisão saiu do XII Capítulo Geral Electivo da Congregação, a 13 de Agosto de 2025, após um período de oração e reflexão.

A reunião das Irmãs capitulares teve como objetivo rever a vida da congregação, eleger um novo conselho e perspectivar o futuro. O acto que teve lugar, durante os trabalhos capitulares, realizadas na Casa Geral, na Cidade da Praia, ilha de Santiago, foi seguido de uma eucaristia de ação de graças, presidida pelo Bispo de Santiago e Cardeal Dom Arlindo Furtado.

Durante a cerimónia, houve agradecimentos à superiora geral cessante e felicitações à nova superiora, com votos de um mandato profícuo, visando o fortalecimento do Instituto e o crescimento da Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde.

A Irmã Valentina Évora sucede na missão a Irmã Feliciana Lopes.

As quatro conselheiras eleitas.

O Instituto de direito diocesano foi fundado na ilha Brava em 8 de Dezembro de 1959 pelo padre Pio Gottin (OFMCap) e a erecção só aconteceu em 11 de Agosto de 1999.

As Religiosas estão presentes nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, Sal, Boavista Santiago, Fogo e Brava e trabalham na pastoral, educação, saúde, assistência social e promoção humana.