Cabo Verde - Diocese de Mindelo: Mais uma Ordenação Diaconal

Trata-se do Jovem cabo-verdiano, Erson Patrick Rosário da Cruz, que será ordenado Diácono Transitório, no próximo dia 20 de setembro de 2025, em Sevilha-Espanha onde fez os seus estudos Filosóficos e termina os Teológicos.

Nita Santos - Cabo Verde

Com Erson Cruz, mais cinco seminaristas maiores do Seminário Metropolitano de Sevilha serão também ordenados, na Catedral de Santa María de la Sede y de la Asunción de Sevilla.

Presidirá a celebração Arcebispo de Sevilha, Dom José Ángel Meneses. Esta terá início às 11 horas de Espanha, 8 horas em Cabo Verde.

Dos 19 seminaristas maiores, Erson Cruz recebeu no início do Ano Pastoral (2023- 2024) das mãos do Arcebispo de Sevilla, a missão da pastoral vocacional.

O Bispo de Mindelo Dom Ildo Fortes já fez saber na página do Facebook da Diocese que esta ordenação acontece em Sevilha por razões formativas.

Erson Patrick Rosário da Cruz de 23 anos nasceu na localidade de Covok Selvom, na Paróquia de Santo António das Pombas, ilha de Santo Antão.

Refira-se que no dia 20 de julho, a Ilha do Sal recebeu duas Ordenações, Presbiteral e Diaconal dos jovens, Éder Silva e Patrick Afonso respectivamente.

Ordenações na ilha do Sal