Bispos do SECAM celebram com os jovens encerramento da Assembleia Plenária

A 20ª Assembleia Plenária do SECAM, realizada em Kigali, no Ruanda, encerrou no domingo, 3 de agosto, no Santuário Mariano de Nossa Senhora de Kibeho. O recém-reeleito Presidente do SECAM, Cardeal Fridolin Ambongo, Arcebispo de Kinshasa (RDC), garantiu aos peregrinos que a África tem todos os motivos para estar optimista quanto ao seu futuro, e salientou que este futuro está nas mãos dos jovens, que continuam a abraçar a fé.

Por Paul Samasumo, em Kigali

A exuberante aldeia montanhosa de Kibeho é conhecida como o local onde a Santíssima Virgem Maria apareceu na década de 1980 aos adolescentes Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka e Marie Claire Mukangango. Este domingo, o Kibeho fervilhava de pompa e festividades marianas, marcadas por um animado coro e danças litúrgicas infantis. O ambiente era de convívio, marcado pela presença de muitos jovens peregrinos. No total, reuniram-se aproximadamente 25.000 pessoas.

Consagração dos Jovens à Virgem Maria

Segundo o Padre Fidele Mutabazi, Diretor Geral do Jornal Kinyamateka da Igreja e Diretor de Comunicação da Conferência Episcopal do Ruanda, cerca de 20.000 dos peregrinos presentes na Missa do SECAM eram jovens de todas as dioceses do Ruanda e de partes da República Democrática do Congo. Reuniram-se em Kibeho para celebrar o Jubileu dos Jovens de 2025. O jubileu do Ruanda foi organizado para coincidir com o Jubileu global dos Jovens, realizado em Roma durante o fim de semana.

Perto do final da Missa, os jovens do Ruanda e da República Democrática do Congo foram consagrados à Santíssima Virgem Maria pelo Cardeal Ambongo e pelos bispos do SECAM, que estenderam as mãos e lhes deram uma solene bênção solene e envio em missão.

Na sua homilia, o Cardeal Ambongo convidou os jovens a imitarem um jovem da República Democrática do Congo que morreu pela sua fé. O Cardeal apresentou o recém-beatificado Beato Floribert Bwana Chui, martirizado em 2007, aos 26 anos, por resistir à corrupção e morrer por ódio à sua fé. Os jovens foram encorajados pelo Cardeal Ambongo a imitar a coragem do Beato Floribert.

África tem todos os motivos para estar optimista

Dirigindo-se aos Bispos do SECAM e à assembleia de fiéis em geral, o Cardeal Ambongo exortou-os a nunca perderem a esperança, mesmo no meio das muitas dificuldades que o continente africano enfrenta.

"Sem medo, unidos de mãos dadas com Deus e uns com os outros, sigamos em frente; somos discípulos de Cristo. Cristo vai à nossa frente", disse. E acrescentou: "Irmãos e irmãs, com todos os fiéis do nosso continente, independentemente das dificuldades atuais, demos as mãos para construir a nossa África do futuro, fundada em Cristo." "Pois a nossa história presente não se fecha sobre si mesma, mas está aberta ao Reino de Deus. Por isso, o desespero e o pessimismo não se justificam em relação ao futuro de África." Cristo, a nossa esperança, está vivo; viveremos. Levantemo-nos todos juntos para construir a África da esperança."

O Ministro do Governo Local do Ruanda, Dominic Habimana, também esteve presente na celebração eucarística do Kibeho. Dirigiu-se aos peregrinos e agradeceu aos bispos por terem escolhido o Ruanda como sede da sua assembleia plenária.

Os bispos do SECAM divulgaram um comunicado final ao fim da Plenária. Na sua mensagem, propõem uma visão pastoral continental para os próximos 25 anos — uma visão enraizada em Cristo como fonte de esperança.