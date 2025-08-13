Busca

Cardeal, Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo de Santiago (Cabo Verde) Cardeal, Dom Arlindo Gomes Furtado, Bispo de Santiago (Cabo Verde)  
África

Bispo de Santiago exprime solidariedade ao Bispo de Mindelo

Na sequência das chuvas torrenciais que afetaram gravemente, na madrugada de segunda-feira 11 de agosto, três ilhas de Cabo Verde, provocando mortes e importantes estragos materiais, o Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado, dirigiu uma mensagem de solidariedade a Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo. As três ilhas atingidas (São Nicolau, Santo Antão e sobretudo São Vicente) são, de facto, parte da Diocese de Mindelo, cuja sede se encontra precisamente em São Vicente.

Dulce Araújo - Vatican News

Na mensagem publicada no site da Diocese de Santiago, Dom Arlindo expressa, em nome de toda a comunidade diocesana de Santiago, a profunda dor e consternação perante essa calamidade.

O prelado manifesta a sua proximidade espiritual ao Bispo de Mindelo, ao clero, aos consagrados, aos fiéis leigos e a todas as famílias afetadas, reafirmando que, neste momento de grande provação, “a comunhão cristã e a força da oração são luz e conforto para todos”.

Dom Arlindo Furtado recorda ainda que a Diocese de Santiago se une em oração pelas vítimas falecidas, pedindo a Deus que as acolha na Sua glória eterna, e intercede pelo pronto restabelecimento dos feridos, bem como pelo consolo das famílias enlutadas e daqueles que perderam os seus bens e meios de subsistência.

Ainda na carta, o Cardeal invoca a força do Espírito Santo sobre todos os que se encontram na linha da frente das operações de resgate, assistência e reconstrução, para que sejam fortalecidos com perseverança, coragem e sabedoria.

A Diocese de Santiago reafirma a sua total disponibilidade para colaborar no apoio espiritual e material aos irmãos e irmãs mais afetados, assumindo, através da Cáritas Diocesana de Santiago, e em articulação com a Cáritas Diocesana de Mindelo, a melhor forma de prestar auxílio e responder às necessidades mais urgentes - remata a fonte.

13 agosto 2025, 13:10
