Bispo de Santiago exprime solidariedade ao Bispo de Mindelo

Na sequência das chuvas torrenciais que afetaram gravemente, na madrugada de segunda-feira 11 de agosto, três ilhas de Cabo Verde, provocando mortes e importantes estragos materiais, o Bispo da Diocese de Santiago, Cardeal Dom Arlindo Furtado, dirigiu uma mensagem de solidariedade a Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo. As três ilhas atingidas (São Nicolau, Santo Antão e sobretudo São Vicente) são, de facto, parte da Diocese de Mindelo, cuja sede se encontra precisamente em São Vicente.

Dulce Araújo - Vatican News

Na mensagem publicada no site da Diocese de Santiago, Dom Arlindo expressa, em nome de toda a comunidade diocesana de Santiago, a profunda dor e consternação perante essa calamidade.

O prelado manifesta a sua proximidade espiritual ao Bispo de Mindelo, ao clero, aos consagrados, aos fiéis leigos e a todas as famílias afetadas, reafirmando que, neste momento de grande provação, “a comunhão cristã e a força da oração são luz e conforto para todos”.

Dom Arlindo Furtado recorda ainda que a Diocese de Santiago se une em oração pelas vítimas falecidas, pedindo a Deus que as acolha na Sua glória eterna, e intercede pelo pronto restabelecimento dos feridos, bem como pelo consolo das famílias enlutadas e daqueles que perderam os seus bens e meios de subsistência.

Ainda na carta, o Cardeal invoca a força do Espírito Santo sobre todos os que se encontram na linha da frente das operações de resgate, assistência e reconstrução, para que sejam fortalecidos com perseverança, coragem e sabedoria.

A Diocese de Santiago reafirma a sua total disponibilidade para colaborar no apoio espiritual e material aos irmãos e irmãs mais afetados, assumindo, através da Cáritas Diocesana de Santiago, e em articulação com a Cáritas Diocesana de Mindelo, a melhor forma de prestar auxílio e responder às necessidades mais urgentes - remata a fonte.