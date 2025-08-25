Busca

Participantes na XV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, Nampula (Moçambique) Participantes na XV Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, Nampula (Moçambique) 
África

Arquidiocese de Nampula define diretrizes para uma Igreja sinodal autossustentável

A Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique) encerrou, em 23 de agosto, a 15ª Assembleia de Pastoral na Aldeia de Esperança de Momola. Sob o lema “por uma arquidiocese sinodal auto-sustentável”, os 74 participantes definiram medidas para a auto-sustentabilidade económica, catequese e disciplina sacramental. Dom Inácio Saúre anunciou directrizes vinculativas para 2025-2028, com foco em transparência e co-responsabilidade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Arquidiocese de Nampula concluiu, no sábado, 23 de agosto de 2025, a 15ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, realizada de 19 a 23 de agosto na Aldeia de Esperança de Momola, sob o mote evangélico “Dai-lhes vós mesmos de comer” e em sintonia com o Jubileu 2025, “A Esperança Não Engana”. O comunicado final foi apresentado pelo Chanceler, Padre José da Cruz Muluta, e sublinhou o compromisso de “uma arquidiocese sinodal auto-sustentável, no amor e com sentido de pertença”.

Padre José da Cruz Muluta, Chanceler da Arquidiocese, na apresentação do Comunicado final
Padre José da Cruz Muluta, Chanceler da Arquidiocese, na apresentação do Comunicado final

Participaram mais de 70 diocesanos, o Arcebispo Dom Inácio Saúre, sacerdotes, consagradas e fiéis leigos provenientes das cinco regiões pastorais. A reflexão centrou-se na auto-sustentabilidade económica, na catequese, na disciplina geral dos sacramentos e na prática pastoral.

No campo económico, a Assembleia recordou a finalidade própria dos bens eclesiásticos, e apontou caminhos práticos: inventariação rigorosa do património e da documentação legal; formação do clero em gestão; reforço consciente das contribuições e ofertórios; criação e fortalecimento dos conselhos para os assuntos económicos em todas as paróquias com prestação transparente de contas; identificação e capacitação de leigos em gestão de projectos; dinamização das comissões arquidiocesanas; criação de uma marca de produtos da Arquidiocese e de uma loja diocesana de artigos religiosos. A Aldeia de Esperança foi citada como sinal concreto da caridade e promoção humana da Igreja local.

Quanto à catequese e à vida sacramental, foram recomendadas a formação inicial e permanente de catequistas e demais agentes pastorais; o registo de catecúmenos e catequizandos; a revisão e harmonização dos manuais (directório catequético arquidiocesano); o envolvimento das famílias; a recitação de orações antes da Santa Missa; e a proposta de um modelo de evangelização contextualizado aos desafios culturais, políticos e económicos de hoje, em fidelidade ao mandato: “Ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mt 28,19).

Celebração da Eucaristia presidida pelo arcebispo D. Inácio Saúre
Celebração da Eucaristia presidida pelo arcebispo D. Inácio Saúre

Para garantir a aplicação efectiva do que foi discernido, Dom Inácio Saúre anunciou que promulgará, oportunamente, opções e directrizes pastorais vinculativas para toda a Arquidiocese, as quais se traduzirão em planos operativos para o triénio 2025-2028, por sectores.

No encerramento, o Arcebispo agradeceu a todos os participantes e colaboradores, encorajando a continuidade do caminho sinodal. Os delegados regressam às comunidades “com bagagem” e esperança renovada, considerando pertinentes as decisões para o crescimento de uma Igreja local mais missionária e auto-sustentável. Confiando a implementação à intercessão de Nossa Senhora da Esperança, invocada na Arquidiocese como Nossa Senhora de Fátima, a Igreja de Nampula reafirma o propósito de servir, com amor e corresponsabilidade, o Povo de Deus.

