Arquidiocese de Nampula define diretrizes para uma Igreja sinodal autossustentável

A Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique) encerrou, em 23 de agosto, a 15ª Assembleia de Pastoral na Aldeia de Esperança de Momola. Sob o lema “por uma arquidiocese sinodal auto-sustentável”, os 74 participantes definiram medidas para a auto-sustentabilidade económica, catequese e disciplina sacramental. Dom Inácio Saúre anunciou directrizes vinculativas para 2025-2028, com foco em transparência e co-responsabilidade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Arquidiocese de Nampula concluiu, no sábado, 23 de agosto de 2025, a 15ª Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, realizada de 19 a 23 de agosto na Aldeia de Esperança de Momola, sob o mote evangélico “Dai-lhes vós mesmos de comer” e em sintonia com o Jubileu 2025, “A Esperança Não Engana”. O comunicado final foi apresentado pelo Chanceler, Padre José da Cruz Muluta, e sublinhou o compromisso de “uma arquidiocese sinodal auto-sustentável, no amor e com sentido de pertença”.

Padre José da Cruz Muluta, Chanceler da Arquidiocese, na apresentação do Comunicado final

Participaram mais de 70 diocesanos, o Arcebispo Dom Inácio Saúre, sacerdotes, consagradas e fiéis leigos provenientes das cinco regiões pastorais. A reflexão centrou-se na auto-sustentabilidade económica, na catequese, na disciplina geral dos sacramentos e na prática pastoral.

No campo económico, a Assembleia recordou a finalidade própria dos bens eclesiásticos, e apontou caminhos práticos: inventariação rigorosa do património e da documentação legal; formação do clero em gestão; reforço consciente das contribuições e ofertórios; criação e fortalecimento dos conselhos para os assuntos económicos em todas as paróquias com prestação transparente de contas; identificação e capacitação de leigos em gestão de projectos; dinamização das comissões arquidiocesanas; criação de uma marca de produtos da Arquidiocese e de uma loja diocesana de artigos religiosos. A Aldeia de Esperança foi citada como sinal concreto da caridade e promoção humana da Igreja local.

Quanto à catequese e à vida sacramental, foram recomendadas a formação inicial e permanente de catequistas e demais agentes pastorais; o registo de catecúmenos e catequizandos; a revisão e harmonização dos manuais (directório catequético arquidiocesano); o envolvimento das famílias; a recitação de orações antes da Santa Missa; e a proposta de um modelo de evangelização contextualizado aos desafios culturais, políticos e económicos de hoje, em fidelidade ao mandato: “Ide e fazei discípulos de todas as nações” (Mt 28,19).

Celebração da Eucaristia presidida pelo arcebispo D. Inácio Saúre

Para garantir a aplicação efectiva do que foi discernido, Dom Inácio Saúre anunciou que promulgará, oportunamente, opções e directrizes pastorais vinculativas para toda a Arquidiocese, as quais se traduzirão em planos operativos para o triénio 2025-2028, por sectores.

No encerramento, o Arcebispo agradeceu a todos os participantes e colaboradores, encorajando a continuidade do caminho sinodal. Os delegados regressam às comunidades “com bagagem” e esperança renovada, considerando pertinentes as decisões para o crescimento de uma Igreja local mais missionária e auto-sustentável. Confiando a implementação à intercessão de Nossa Senhora da Esperança, invocada na Arquidiocese como Nossa Senhora de Fátima, a Igreja de Nampula reafirma o propósito de servir, com amor e corresponsabilidade, o Povo de Deus.

