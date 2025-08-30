Busca

Ordenações na Arquidiocese de Huambo Ordenações na Arquidiocese de Huambo  (©Anastácio Sasembele)
África

Arquidiocese do Huambo tem mais dez diáconos e um sacerdote

Pastoral na Arquidiocese do Huambo reforçada com a ordenação de dez novos diáconos e um sacerdote, na celebração que marcou o encerramento da peregrinação ao Santuário de Nossa do Monte da Caála.

Anastácio Sasembele - Luanda 

O Arcebispo Dom Zeferino Zeca Martins da Arquidiocese do Huambo apelou aos neo-ordenados a viverem o Ministério com humildade, espírito de escuta, dedicação à formação contínua e verdadeira fraternidade presbiteral, como pilares essenciais de uma Vida Consagrada Fecunda e Autêntica.

Falando no 21º Domingo do Tempo Comum, (24/8), durante a Homilia da Missa de Encerramento da Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Monte da Caála, prestigiada com onze ordenações de obreiros do clero diocesano do Huambo, o pastor do rebanho dessa Arquidiocese disse que a Ordenação é apenas o início de uma jornada de serviço, e não um ponto de chegada.

“O vosso ministério será tão fecundo quanto for humilde”, declarou o Prelado.

E em nome dos neo-ordenados falou o Padre Eugénio Salesso Epomba, que realçou a dimensão de serviço no ministério sacerdotal e diaconal.

No final, o Dom  Zeca agradeceu aos fiéis pela presença e renovou o convite a todos para que vivam o lema da peregrinação deste ano: “No jubileu de Cristo e com Maria, Renovemos o Nosso Sacerdócio e a Nossa Consagração para a Missão.”

Dom Zeca Martins disse igualmente que a peregrinação deve provocar uma transformação autêntica na vida de cada um. 

A peregrinação
A peregrinação   (©Anastácio Sasembele)
Oiça

30 agosto 2025, 16:40
