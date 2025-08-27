Apaixonado apelo de Dom Lodiong pela paz e diálogo no Sudão do Sul

O Bispo católico da diocese de Yei, no Sudão do Sul, Dom Alex Lodiong Sakor Eyobo, enfatizou que não há alternativa ao diálogo e à reunião em mesa redonda para resolver as diferenças políticas do país.

Paul Samasumo – Cidade do Vaticano

Dom Lodiong fez as declarações após uma recente escalada de violência no Sudão do Sul, que chegou a interromper a sua visita pastoral à Paróquia da Assunção de Lasu.

No seu recente discurso na Catedral de Cristo Rei, na sua Diocese de Yei, Dom Lodiong dirigiu-se aos fiéis, relatando que a violência irrompeu durante a sua visita a Lasu. O prelado explicou que, durante a sua visita, ocorreram confrontos entre as Forças de Defesa Popular do Sudão do Sul (SSPDF) e as milícias alinhadas com a oposição.

60% dos paroquianos em Lasu eram jovens

Fé florescente apesar dos desafios

O Bispo encontrava-se na sua visita pastoral anual à Paróquia da Assunção, em Lasu, situada a cerca de 25 quilómetros a sudoeste da cidade de Yei.

“Como ouviram, eu estava em Lasu para as minhas habituais visitas paroquiais anuais. Chegámos numa quinta-feira e, ao fim da manhã, tivemos a instituição dos Catequistas, e mais de 200 crianças também receberam a Sagrada Comunhão pela primeira vez. Na sexta-feira, celebrámos a Solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, padroeira da paróquia. Mais uma vez, mais de 200 fiéis receberam o Sacramento do Crisma. A Paróquia de Lasu é vibrante — a igreja paroquial estava lotada, sendo que cerca de 60% dos participantes eram crianças e jovens”, partilhou Dom Lodiong.

Moradores procuraram refúgio na igreja

Infelizmente, relatou o Bispo, nessa manhã, por volta das 4h30, as aldeias de Lasu e Libogo, no distrito de Yei, foram subitamente despertadas por tiros de homens armados e do SSPDF.

O prelado descreveu o caos e o pânico que se seguiram, pois alguns residentes de Lasu foram obrigados a procurar refúgio na igreja paroquial, enquanto outros fugiam para a floresta.

“Estávamos na igreja quando, de repente, vimos pessoas a correr para se protegerem — algumas corriam para dentro da igreja, outras para as matas. Imaginem isto a acontecer numa altura em que o orvalho cobre a erva alta e temos crianças de apenas 5 anos escondidas nas matas para escapar à violência. Algumas separaram-se dos pais. Até os combatentes armados têm dificuldade em permanecer no mato, quanto mais para crianças inocentes?”, comentou.

Alguns residentes encontraram refúgio na igreja ...

Só o diálogo pode resolver os nossos problemas

Os confrontos de Lasu ocorreram numa altura em que o Sudão do Sul enfrenta o que alguns observadores descrevem como uma crise política e de segurança cada vez mais grave, que necessita de atenção e resgate urgentes.

É por esta razão que Dom Lodiong falou aos paroquianos da Catedral sobre a importância do diálogo, dizendo: "Todos os nossos problemas (no Sudão do Sul), quer queiramos quer não, só podem ser resolvidos quando nos unirmos, nos sentarmos à mesa e concordarmos com soluções. Quanto mais depressa o fizermos, melhor, em vez de prolongar os combates", advertiu.

E o Bispo de Yei acrescentou: “Somos seres humanos razoáveis ​​porque Deus nos criou à Sua imagem. Isto significa que podemos conversar e compreender-nos. Quando as armas falam, destroem e causam imenso sofrimento”.

Expressando gratidão pela sua segurança, juntamente com a equipa que o acompanhou a Lasu, Dom Lodiong disse: “Graças a Deus, regressei em segurança a Yei. Estamos em segurança, e eu estou aqui convosco, e a nossa equipa também está em segurança. No entanto, continuemos a rezar pelo povo de Lasu e pelo nosso amado Sudão do Sul”.

Os efeitos da insegurança em Yei

A Diocese de Yei faz fronteira com o Uganda e a República Democrática do Congo. Durante muito tempo, Yei foi considerada um ponto crítico. Existem receios de que, se a insegurança não diminuir, possa agravar-se numa região que já enfrenta dificuldades de acesso a serviços essenciais, levando ao aumento da insegurança alimentar, à falta de assistência médica e à interrupção da educação das populações vulneráveis.

Os ataques contra equipas humanitárias e trabalhadores essenciais, como o engenheiro civil queniano James Kariuki, morto a 31 de julho de 2025, durante uma emboscada armada na estrada para Koboko, só dificultam a vida a todos. Kariuki trabalhava na construção de uma casa dos Salesianos de Dom Bosco na Paróquia da Santíssima Trindade, em Morobo.

Como se tudo isto não bastasse, Yei não foi poupado aos choques climáticos e às dificuldades económicas que assolam a maior parte do Sudão do Sul.