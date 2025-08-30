Angola - Diocese de Menongue comemora Jubileu de Ouro
Anastácio Sasembele - Luanda
Depois do Sumbe e Saurimo, a festa das dioceses da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que este ano celebram o jubileu dos 50 anos de existência, chegou à Diocese de Menongue.
O Santuário da Virgem Santa Maria Mãe da Humanidade acolheu no Domingo (24), a missa de encerramento do Jubileu de Ouro que contou com as presenças de fiéis e convidados vindos de diferentes pontos do país
Criada no dia 10 de agosto de 1975 pela Bula Qui pro supremi, pelo Papa Paulo VI, Menongue é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica em Angola, pertencente à Província Eclesiástica do Lubango, sendo sufragânea da arquidiocese do Lubango.
A Sé Episcopal está na catedral de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Menongue, na Província do Cuando.
Durante a homilia o Bispo da Diocese, Dom Leopoldo Ndakalako, falou dos altos e baixos do percurso da Diocese, tendo enaltecido os percursores, e lançou desafios para o futuro.
Participaram da celebração vários Bispos da CEAST, o santo povo de Deus, para além de entidades políticas e tradicionais;
O Rei Mwene - Vonongue VIII disse que o Jubileu dos 50 anos da Diocese de Menongue representa uma alegria incomensurável para o povo;
O deputado a Assembleia Nacional, Adriano Sapiñgala, presente na celebração, agradeceu o facto de ter testemunhado a Missa de encerramento do Jubileu dos 50 anos da Diocese e reconheceu a grandeza da Igreja Católica na pacificação dos espíritos.
E o Reitor da Universidade do Cuito Cuanaval, António Eduardo, reconheceu o contributo da igreja particular de Menongue no desenvolvimento da região que compõe hoje as províncias do Cuando e Cubango.
No próximo domingo (31), a diocese de Ondjiva celebra igualmente o seu Jubileu de Ouro, fechando assim, o ciclo de festividades de quatro dioceses da CEAST criadas em 1975 pelo Papa Paulo VI.
