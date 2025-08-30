Busca

Busca

Busca

ptportuguês
Dom Leopoldo Ndakalako - Bispo da Diocese de Menongue Dom Leopoldo Ndakalako - Bispo da Diocese de Menongue  (©Anastácio Sasembele)
África

Angola - Diocese de Menongue comemora Jubileu de Ouro

Festas jubilares, fiéis e autoridades políticas reconhecem o contributo da Diocese de Menongue no crescimento da região que compreende as províncias do Cuando e Cubango.

Anastácio Sasembele - Luanda

Depois do Sumbe e Saurimo, a festa das dioceses da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que este ano celebram o jubileu dos 50 anos de existência, chegou à Diocese de Menongue.

O Santuário da Virgem Santa Maria Mãe da Humanidade acolheu no Domingo (24), a missa de encerramento do Jubileu de Ouro que contou com as presenças de fiéis e convidados vindos de diferentes pontos do país 

Criada no dia 10 de agosto de 1975 pela Bula Qui pro supremi, pelo Papa Paulo VI, Menongue é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica em Angola, pertencente à Província Eclesiástica do Lubango, sendo sufragânea da arquidiocese do Lubango.

A Sé Episcopal está na catedral de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Menongue, na Província do Cuando. 

Diocese de Menongue, em festa
Diocese de Menongue, em festa   (©Anastácio Sasembele)

Durante a homilia o Bispo da Diocese,  Dom Leopoldo Ndakalako, falou dos altos e baixos do percurso da Diocese, tendo enaltecido os percursores, e lançou desafios para o futuro. 

Participaram da celebração vários Bispos da CEAST, o santo povo de Deus, para além de entidades políticas e tradicionais;

O Rei Mwene - Vonongue VIII disse que  o Jubileu dos 50 anos da Diocese de Menongue representa uma alegria incomensurável para o povo;

O deputado a Assembleia Nacional, Adriano Sapiñgala, presente na celebração, agradeceu o facto de ter testemunhado a Missa de encerramento do Jubileu dos 50 anos da Diocese e reconheceu a grandeza da Igreja Católica na pacificação dos espíritos.

E o Reitor da Universidade do Cuito Cuanaval, António Eduardo, reconheceu o contributo da igreja particular de Menongue no desenvolvimento da região que compõe hoje as províncias do Cuando e Cubango.

No próximo domingo (31), a diocese de Ondjiva celebra igualmente o seu Jubileu de Ouro, fechando assim, o ciclo de festividades de quatro dioceses da CEAST criadas em 1975 pelo Papa Paulo VI.

Oiça

Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos
30 agosto 2025, 16:25
Ouça o Podcast
Ouça o Podcast
Angelus
Angelus
Audiências Papais
Audiências Papais
Palavra do Dia
Palavra do Dia
Santo do dia
Santo do dia
Sua contribuição para uma grande missão Sua contribuição para uma grande missão