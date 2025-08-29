África acolherá em 2026, em Ruanda, o Congresso da SIGNIS para profissionais dos media

O presidente da SIGNIS África, Padre Prof. Walter Chikwendu Ihejirika, afirmou que a recente Assembleia Plenária do SECAM dos Bispos Católicos de África acolheu calorosamente os planos da associação de comunicação católica para realizar o Congresso Mundial da SIGNIS em Kigali, Ruanda, no próximo ano.

Paul Samasumo – Cidade do Vaticano

O Padre Walter expressou a sua gratidão à SIGNIS Mundial por ter confiado a África a tarefa de acolher o encontro global de comunicadores católicos, e assegurou aos participantes uma experiência singularmente africana e expressou a sua confiança de que o continente está à altura da tarefa de acolher o evento global.

A SIGNIS (Associação Católica Mundial para a Comunicação) é uma organização católica internacional para profissionais dos media e das novas tecnologias, incluindo imprensa, rádio, televisão, cinema e media digitais. Funciona como uma rede global com representantes de vários países e grupos regionais, como a SIGNIS África. A SIGNIS possui o reconhecimento pontifício do Vaticano como associação pública internacional da Igreja e é considerada um braço importante da sua missão evangelizadora.

Bispos de África acolhem o Congresso da SIGNIS

Segundo o Pe. Walter, sendo a SIGNIS uma associação católica, era essencial procurar as bênçãos dos Bispos de África, que se reuniram recentemente em Kigali para a Assembleia Plenária do SECAM.

"Somos uma associação para a Igreja que a ajuda a cumprir a sua missão de comunicar a mensagem e os valores do Evangelho em todo o mundo. Especificamente, a SIGNIS África faz parte do SECAM. Temos colaborado com o SECAM através da Comissão Episcopal para a Comunicação, CEPACS."

Interagimos regularmente com o Bispo Emmanuel Badejo e com o Bispo Bernadin Mfumbusa, ex-Presidente e atual Bispo Presidente do CEPACS, respectivamente, que está sempre presente nas nossas atividades. Assim, participámos nesta assembleia do SECAM no âmbito da missão do SECAM. Mas, acima de tudo, vimos informar os Bispos de África sobre o nosso Congresso Mundial da SIGNIS, agendado para Kigali em agosto de 2026. Estamos gratos por o Presidente e Secretário-Geral Mundial da SIGNIS também terem comparecido na Plenária do SECAM para conversar com os Bispos e partilhar os nossos planos para o congresso. Sentimos que era importante informar adequadamente os Bispos de África sobre este marco que se avizinha", explicou o Pe. Walter.

Entrevista ao P. Walter Ihejirika, presidente de SIGNIS África

Quem pode participar?

O Padre Walter confirmou que o Congresso se realizará de 3 a 8 de agosto de 2026. Pediu aos comunicadores católicos que marcassem as suas agendas e planeassem a sua presença, e referiu que a SIGNIS Mundial iria lançar, num futuro não muito distante, um portal abrangente para inscrições e informações relacionadas com o congresso.

Quando questionado sobre a participação, o Padre Walter declarou: “O congresso está aberto a todos os comunicadores católicos de todo o mundo. Os principais participantes são profissionais e praticantes da comunicação católica de todo o mundo. Esperamos membros ativos da SIGNIS de todo o lado”.

Contámos também com a presença de autoridades eclesiásticas do Vaticano, autoridades eclesiásticas locais em África e no Ruanda. A presença de líderes eclesiásticos, especialmente bispos responsáveis ​​pela comunicação, afirma a nossa identidade enquanto organização católica. No entanto, também acolhemos comunicadores de outras denominações ou Igrejas que partilhem a visão da SIGNIS — promover a paz, a reconciliação, a harmonia entre culturas e a sustentabilidade ambiental. Além disso, esperamos a participação de ativistas ambientais, considerando o tema: "Comunicação digital para a comunhão, equidade e bem-estar ambiental", explicou o Pe. Walter.

Apelo à parceria

De quatro em quatro anos, a Assembleia de Delegados da SIGNIS reúne-se para eleger o seu Presidente, dois Vice-Presidentes e o Secretário-Geral. O congresso de Kigali servirá não só como uma plataforma de partilha, interação e networking, mas também como uma oportunidade para reunir membros de todo o mundo e renovar a liderança da SIGNIS.

Organizar um congresso tão grandioso é uma tarefa árdua. Desde então, o Padre Walter tem encorajado indivíduos e organizações com ideias semelhantes a considerarem a parceria com a SIGNIS e o apoio ao evento.

Para organizar este Congresso com sucesso, precisamos do apoio dos Bispos na obtenção de financiamento. Temos esperança na graça de Deus. Temos esperança na providência de Deus. E temos esperança de que Ele nos abrirá portas através de agências, organizações doadoras, parceiros e organizações da Igreja. Temos muita esperança. E devo dizer que a nossa participação na Assembleia Plenária do SECAM já nos abriu algumas portas de oportunidades. Tudo o que posso dizer é que a maioria dos participantes, especialmente aqueles que vêm ao Ruanda pela primeira vez, irão viver África de uma forma completamente diferente – definitivamente longe dos estereótipos negativos sobre o continente. Posso garantir-lhes uma imersão calorosa, amigável e inesquecível na cultura africana”, concluiu o Pe. Walter.