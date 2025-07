XII Jogos Desportivos da CPLP leva Cabo Verde a Timor-Leste

A missão cabo-verdiana para os XII Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) parte rumo a Timor-Leste, onde o evento terá lugar em Díli, capital timorense, de 17 a 27 de julho com a participação de delegações juvenis de todos os países-membros.

Rádio Nova de Maria, Cabo Verde, para o Vatican News

Cabo Verde estará representado por 50 jovens atletas e 12 treinadores, em seis modalidades: atletismo, voleibol de praia, basquetebol 3×3, xadrez, karaté, desporto adaptado e futebol. Conforme a organização com exceção do futebol, todas as modalidades contam com participação feminina, refletindo o compromisso do país com a igualdade de género no desporto, sublinhou o Instituto do Desporto e da Juventude.

A comitiva inclui ainda sete árbitros, uma equipa médica composta por um médico e três fisioterapeutas, além de dois chefes de missão que coordenam a representação nacional.

Segundo os organizadores, a participação nestes jogos não se limita à competição, sendo também um espaço de troca cultural, inclusão e afirmação da juventude dos países da CPLP.

A Escola Salesiana de Artes e Ofícios, na ilha de São Vicente participa com duas atletas orientadas pela Professora Claudia Cruz Pinto. Celton Ramos, antigo aluno, compõe o grupo, ele professor de Xadrez do ArtiSport, projeto Educativo Pastoral da Escola Salesiana.

Jovens atletas da Escola Salesiana de Artes e Ofícios, da ilha de São Vicente

