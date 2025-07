Universidade Católica de Moçambique (UCM) apoia com uniformes e material escolar ao Centro Orfanato de Nhamatanda (Beira, Moçambique)

UCM doa uniformes e material escolar ao Centro orfanato de Nhamatanda

A iniciativa realizada no Sábado (5/7) no distrito de Nhamatanda, pela Universidade Católica de Moçambique, insere-se ainda nas celebrações do mês da criança, o mês de junho, e em resposta às necessidades das crianças e adolescentes do Orfanato, tal como explicou a Assessora para área dos serviços sociais, Mestre Rosária da Conceição.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique No Centro Orfanato de Nhamatanda, a Universidade Católica de Moçambique procedeu à entrega de uniforme escolar e kit de material escolar constituído por uma mochila, cadernos, esferográficas, lápis de cor e estojo para 22 beneficiários. Em entrevista à Emissora Católica da Beira, o responsável do Centro, Senhor Paiva Domingos, agradeceu pela acção, pois, no seu entender, esta irá impulsionar o processo formativo dos beneficiários. 22 crianças do Orfanato de Nhamatanda beneficiaram dos kits e material escolar doados pela UCM Como forma de manifestar a sua alegria, os beneficiários também agradeceram à Universidade Católica pelo gesto. Refira-se que, ainda no mesmo orfanato, a Universidade Católica de Moçambique apoiou no ano passado a produção de documentos de identificação destas crianças e adolescentes que frequentam o ensino primário e secundário.