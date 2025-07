Cabo Verde: Termina VII Fórum Diocesano da Família rico de ensinamentos

O Secretariado Diocesano para a Pastoral Familiar da Diocese de Santiago promoveu, de 11 a 13 de julho de 2025, na Paróquia de São Tiago Maior, o VII Fórum Diocesano da Família.

Rádio Nova de Maria, em Cabo Verde, para o Vatican News

Um evento significativo que reuniu fiéis, sacerdotes, diversos agentes pastorais para refletir sobre o tema "Por uma Família Consciente e Missionária". Tema central que destacou os desafios e a importância da família na sociedade contemporânea e na vida da Igreja.

A cerimónia de abertura foi marcada por um ambiente de partilha. Todas as intervenções ressaltaram a necessidade das famílias se fortalecerem na fé, no diálogo e no amor, para que possam ser verdadeiros faróis de esperança e testemunho cristão no mundo.

No rescaldo do evento a professora Maria Jesus no programa de animação contínua, nos estúdios da Rádio Maria na cidade da Praia, fala de um momento enriquecedor e que a Família cabo-verdiana seja consciente e missionária e tenha o Evangelho no centro da vida conjugal.

Professora Maria Jesus e a família cabo-verdiana

Leão Barreto e Filomena Barreto, casal que este ano assinalou as bodas de ouro matrimoniais, falam do segredo da longevidade.

Casal Leão Barreto e Filomena Barreto

Ao longo dos dias do fórum, foram abordados temas cruciais através de palestras, workshops e momentos de oração, todos focados em capacitar as famílias a serem mais conscientes do seu papel e mais activas na sua missão evangelizadora. A expectativa é que este VII Fórum Diocesano da Família, inspire e capacite todos a serem construtores de famílias mais unidas, resilientes e enraizadas nos valores do Evangelho, verdadeiramente conscientes do seu propósito e zelosas na sua missão.

O VII Fórum Diocesano da Família da Diocese de Santiago reuniu fiéis, sacerdotes, diversos agentes pastorais

Os subsídios recolhidos no âmbito deste fórum serão levados ao conhecimento do prelado de Santiago e posteriormente avançar na implementação da pastoral familiar primeiro numa paróquia piloto e numa segunda fase chegar às restantes paróquias da diocese.