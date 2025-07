Sudão do Sul. Bispo exorta o seu povo a abraçar a paz na vida de cada dia

Enquanto o Sudão do Sul comemora o 14º aniversário da sua independência, o Bispo de Bentiu exorta o povo a viver a paz não apenas como uma ideia abstracta, mas através de acções concretas e quotidianas enraizadas nos valores do Evangelho.

Por Janina Eddy

No momento em que o Sudão do Sul celebra 14 anos de independência, o Bispo Christian Carlassare apela aos fiéis a irem além dos ideais abstratos e abraçarem a paz como uma responsabilidade pessoal e comunitária, enraizada nas ações diárias e na vivência do Evangelho.

Em uma declaração anterior às celebrações do 9 de julho, o Bispo de Bentiu sublinhava que a paz deve ser visibilizada através de escolhas concretas e de integridade moral.

“Todas as pessoas devem ser honestas no seu trabalho, exercendo liderança para servir os concidadãos, procurando o bem comum de toda a nação e não de um único grupo”, escrevia o prelado, acrescentando que “Falamos frequentemente de paz ... mas depois fazemos a guerra. A paz não deve permanecer um conceito abstrato, mas algo que vivemos e construímos juntos dia após dia”.

Apelo ao compromisso

A reflexão do Bispo Carlassare surge numa altura em que o Sudão do Sul continua a lutar contra a insegurança, a violência localizada e a divisão política.

O país está cercado por renovados conflitos entre o Movimento de Libertação do Povo Sul-Sudanês - Na Oposição (SPLM-IO, sigla em inglês) e as Forças de Defesa do Povo do Sudão do Sul (SSPDF), conflitos que continuam a matar, ferir e deslocar milhares de pessoas.

O Bispo Carlassare encorajou os cristãos sul-sudaneses a promover a paz através da honestidade nas palavras, da confiança mútua no próximo, da liderança responsável e do compromisso com o serviço.

"A corrupção mina os próprios alicerces da nossa liberdade ... As instituições devem ser reforçadas", afirmou Dom Carlassare.

Um futuro enraizado na paz

Antecipando as eleições previstas para 2026, Dom Carlassare apelou ao povo sul-sudanês para que se prepare, fomentando uma cultura de convivência pacífica e de responsabilidade cívica.

A eleição, afirmou, "deve ser justa, credível e pacífica — uma oportunidade essencial para moldar o futuro da nação".