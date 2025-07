Seminaristas da CEAST recebem formação sobre sinodalidade no 3° Acampamento do Mosaiko

Formação de seminaristas sobre sinodalidade no 3° Acampamento Nacional do Mosaiko, Lubango (Angola)

Seminaristas de Teologia dos cinco Seminários Maiores da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe (CEAST) participaram juntos pela primeira vez e receberam formação sobre sinodalidade.

Sheila Pires – Joanesburgo, África do Sul

De 15 a 20 de julho de 2025, decorreu na Arquidiocese do Lubango, em Angola, a terceira edição consecutiva do Acampamento Nacional de Direitos Humanos e Teologia, promovido pelo Mosaiko – Instituto para Cidadania. Realizado no Seminário Maior Padre Sikufinde, em Jau, o evento contou, pela primeira vez, com a presença conjunta dos seminaristas de Teologia dos cinco Seminários maiores da CEAST.

A edição deste ano foi particularmente marcante, pois assinalou a primeira vez que os seminaristas de Teologia de Angola e São Tomé e Príncipe participaram numa formação específica sobre sinodalidade, em sintonia com o caminho proposto pelo Papa Francisco para uma Igreja que caminha junta, escuta, discerne e age com todo o povo de Deus.

Terceiro grupo no final da formação , so Seminário Maior P. Sikunde

Formação sinodal com presença internacional

A formação sobre sinodalidade foi orientada pela Dra. Sheila Leocádia Pires, Secretária da Comissão para a Informação da 16.ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos. Com vasta experiência no processo sinodal a nível global, Dra. Pires ajudou os participantes a compreender as dimensões teológica, pastoral e prática de uma Igreja sinodal, promovendo um diálogo vivo entre escuta, comunhão e missão.

Metodologia sinodal "conversa no espírito"

Segundo os organizadores, esta formação representa um marco inédito na caminhada formativa dos futuros presbíteros da CEAST, respondendo ao apelo do Papa Francisco para que a sinodalidade esteja no centro da vida eclesial.

Temas abordados e testemunhos de vida

Além da sinodalidade, os seminaristas refletiram sobre temas como direitos humanos, justiça social, identidade cultural, equidade de género, dignidade humana e espiritualidade libertadora.

A formação foi conduzida por uma equipa diversificada de especialistas e formadores, que abordaram diferentes dimensões da fé e da vida humana. A Irmã Isabel Alfaro, Mercedária da Caridade e biblista, refletiu sobre a dignidade humana e a justiça cristã, Frei Gonçalo Dinis OP aprofundou as questões da ética e da ontologia do ser humano; a Sra. Verónica Pereira tratou da identidade cultural em diálogo com a fé, o Sr. Vagner Fernandes falou sobre os direitos humanos e a dignidade universal; e Frei Júlio Candeeiro OP abordou os temas do serviço, do poder e da equidade de género.

Equipa dos formadores no Seminário Maior P. Sikufinde

Dois momentos de partilha de vida trouxeram ainda mais profundidade ao acampamento: Luaty Beirão e o Pe. Pio Wacussanga testemunharam a sua missão, luta e compromisso com a verdade e com os mais pobres.

Um caminho que se abre

Em entrevista à Vatican News, Ir. Isabel Alfaro destacou que, “O seminarista de hoje precisa de formação integral: académica, espiritual, pastoral e humana. Esta experiência do Mosaiko mostra como é possível formar líderes eclesiais conscientes da realidade e prontos para caminhar com o povo.”

Oiça a entrevista com a Ir. Isabel

Participação e impacto

Participaram 114 seminaristas de Teologia do 3.º ano, vindos dos cinco seminários maiores da CEAST. A iniciativa foi vivida com entusiasmo, espírito de fraternidade e forte sentido de responsabilidade eclesial.

Em entrevista à Vatican News, Gabriel Miguel, seminarista do Lubango, afirmou que, “Foi a primeira vez que ouvi falar de sinodalidade de forma tão clara e profunda. Agora entendo que somos chamados a caminhar juntos, a escutar e a construir uma Igreja mais aberta e participativa.”

Oiça Gabriel Miguel

Por seu torno o Mário Kamala Albino, do Sumbe, disse a Vatican News que, “Aprendemos que direitos humanos e fé não se excluem. Ao contrário, caminham juntos na defesa da dignidade da pessoa.”

Encerramento solene

O acampamento foi encerrado no domingo, 20 de julho, com uma celebração eucarística solene na Catedral do Lubango, presidida pelo Pe. Manuel Calengue, reitor do Seminário Maior da Arquidiocese do Lubango.

Missa de encerramento na Catedral do Lubango (Angola)

O Acampamento Nacional de Direitos Humanos e Teologia, uma iniciativa do Mosaiko – Instituto para Cidadania, reafirma-se como espaço privilegiado de formação crítica, espiritual e social para os futuros presbíteros de Angola e São Tomé, integrando fé, justiça e participação. A introdução da formação sinodal marca um novo tempo de esperança e compromisso para a Igreja na região.

Oiça Frei Júlio Candeeiro, OP, e síntese da formação