Semana Nacional de Fé e Compromisso Social reflecte sobre reconciliação no País

Arrancou esta segunda-feira, 21 de julho, em Moçambique, a VIII Semana Nacional de Fé e Compromisso Social, evento promovido pela Conferência Episcopal, através da Comissão de Justiça e Paz.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

Nesta que é a VIII Semana e decorre até o dia 27 de julho, o tema escolhido e que tem norteado as reflexões neste período é “A reconciliação como caminho da esperança”, e tal como explicou Dom António Juliasse, Bispo de Pemba e Referente da Comissão de Justiça e Paz na Conferência Episcopal de Moçambique, num vídeo divulgado pelo organismo, pretende-se com o tema, aprofundar a esperança e comprometer-se mais no caminho da superação, tendo em vista a reconciliação.

Dom Juliasse, espera que esta seja uma semana de compromisso com a reconciliação, por isso lançou um convite.

Ainda no âmbito desta celebração, a Comissão Diocesana de Justiça e Paz na Beira tem estado a promover reflexões radiofónicas diárias, com subtemas propostos, nomeadamente: (i) A reconciliação que Moçambique precisa; (ii) Os pilares de uma reconciliação duradoura; (iii) A reconciliação: um caminho de esperança; (iv) Celebrar a reconciliação no Ano Jubilar; e (v) Um programa pastoral de educação para a reconciliação, tendo como pano de fundo a celebração dos 50 anos da independência de Moçambique e o Ano Jubilar que Igreja vive.

Oiça aqui a reportagem e partilhe