Santa Maria acolhe neste verão ordenações diaconal e presbiteral da Diocese de Mindelo

A ilha caboverdiana do Sal acolhe no próximo dia 20 de julho duas ordenações, uma diaconal e outra presbiteral a acontecer durante a celebração da Eucaristia presidida pelo Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes, na paróquia de Nossa Senhora das Dores.

Rádio Nova de Maria, em Cabo Verde

Trata-se dos jovens Patrick Mendes Afonso de 27 anos e Éder Silva, originários das ilhas de Santiago e de Santo Antão, respectivamente.

Momento importante, de júbilo, de fé e de esperança para a Diocese de Mindelo, refere o prelado de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Dom Ildo Fortes fala do sentido das Ordenações

Participam sacerdotes das Dioceses de Santiago e de Mindelo, familiares, amigos, seminaristas maiores em férias e toda a comunidade.

O jovem que vai ser ordenado presbítero, Éder Silva de 35 anos, fez parte da sua caminhada como aluno do Seminário Maior Cristo-Rei dos Olivais no Patriarcado de Lisboa, em Portugal, seguindo depois para a Arquidiocese de Olinda e Recife no Brasil.

Patrick Mendes Afonso fez todo o seu percurso de formação filosófica e teológica no Seminário Maior Nossa Senhora da Graça, Arquidiocese de Olinda e Recife no Brasil. Concluiu os seus estudos Teológicos na Universidade Católica de Pernambuco. Em 2024, regressou à Diocese de Mindelo, onde realizou estágio pastoral na Paróquia de Santo António, Horta Seca, Ilha de São Vicente. Este vai ser ordenado diácono.

Estes rapazes serão os futuros ministros enriquecendo a Igreja de Jesus Cristo em Cabo Verde.