Moçambique. Peregrinação de fiéis ao santuário de Alua termina com cinco mortos

Uma peregrinação de fiéis da Paróquia de Meconta ao santuário de Alua, na Arquidiocese de Nampula, terminou em tragédia no último fim de semana: um acidente de viação no distrito de Nacaroa vitimou cinco fiéis e deixou vários feridos. A Igreja local expressa tristeza e solidariedade às famílias enlutadas.

Cremildo Alexandre - Nampula, Moçambique

A Arquidiocese de Nampula, no norte de Moçambique, vive dias de luto após um acidente trágico envolvendo fiéis da Paróquia de Meconta, que seguiam em peregrinação ao Santuário de Alua. O acidente ocorreu no distrito de Nacaroa, quando uma das viaturas que transportava peregrinos despistou-se, causando a morte de quatro pessoas no local e de uma quinta no Hospital Central, onde os feridos graves foram transferidos.

Segundo o Reitor do Santuário Maria Mãe do Redentor de Meconta, Padre Salvador Bernardo, ao todo, 27 peregrinos estavam a bordo da viatura acidentada. A peregrinação era organizada pelas mamãs da paróquia, e fazia parte de uma tradição espiritual vivida com grande devoção pela comunidade.

P. Salvador Bernardo, Reitor do Santuário de Meconta

“Ficamos profundamente tristes e preocupados”, declarou o sacerdote, abalado. Os feridos com lesões leves receberam os primeiros cuidados em Alua, sendo alguns transferidos posteriormente para unidade de saúde em Namialo, onde seguem em acompanhamento médico.

O sepultamento de duas das vítimas realizou-se em Namialo, na presença de centenas de fiéis e com a presidência de Dom Inácio Lucas, Bispo da Diocese de Gurué. Uma terceira vítima foi trasladada para sua terra natal em Namina.

Padre Salvador informou ainda que ele não estava na viatura sinistrada, mas o grupo viajava acompanhado pela irmã Hermínia e pelo estagiário Jandreque, que também prestam assistência espiritual à Comunidade.

A tragédia gerou comoção entre os fiéis e autoridades locais, que continuam a prestar apoio às famílias das vítimas.

Oiça aqui a reportagem e partilhe