Paróquia Imaculado Coração de Maria de Anchilo celebra 75 anos com apelo à esperança

A Paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo, na Arquidiocese de Nampula (centro de Moçambique), celebrou 75 anos de existência numa Missa solene presidida por Dom Inácio Saúre, Arcebispo de Nampula e Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique (CEM), que reuniu centenas de fiéis e representantes das autoridades locais.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

Na Arquidiocese de Nampula, a Paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo viveu momentos de grande júbilo ao celebrar o seu 75.º aniversário de fundação. A Eucaristia solene foi presidida por Dom Inácio Saúre, Arcebispo de Nampula e actual Presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, que exortou a comunidade a inspirar-se no coração maternal de Maria como modelo de fé, esperança e compromisso cristão.

Na sua homilia, Dom Inácio sublinhou os desafios pastorais da paróquia, apontando indicadores de crescimento, mas também chamando atenção para a co-responsabilidade de todos na evangelização e na promoção da justiça social: “Se os corações fossem como o Coração de Maria, Moçambique seria um país mais justo”, afirmou o prelado, deixando um apelo para que os cristãos se tornem sinais de transformação.

A celebração contou com centenas de fiéis, coros juvenis, catequistas, representantes das autoridades locais e dos párocos.

A celebração contou com centenas de fiéis, coros juvenis, catequistas e representantes das autoridades locais (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

Ao final da cerimónia, foi lido o Informe Jubilar, recordando o caminho missionário percorrido desde 1950. O historial faz memória viva dos Missionários Combonianos, Diocesanos, entre outros, que marcaram a evangelização, a formação catequética, a tradução da Bíblia para a língua local “Emakhuwa” e a expansão das comunidades locais. O informe destaca igualmente o papel dos animadores paroquiais que, ao longo das décadas, sustentaram a vida pastoral com dedicação e sacrifício.

A Paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo assume hoje o desafio de crescer como Igreja local, sustentada pela partilha generosa dos fiéis: “Precisamos de uma dura luta para a mudança das nossas mentes, para assumirmos que a Igreja é nossa e arregaçarmos as mangas em função da Igreja local”, reitera o documento.

Foto de família após a solene Missa dos 75 anos presidida por Dom Inácio Saúre (Cremildo Alexandre, Rádio Encontro (Nampula, Moçambique))

Entre os desafios imediatos, destacam-se a abertura de um furo de água, a reabilitação do alpendre, a vedação dos terrenos e a tão sonhada aquisição de uma viatura paroquial para apoiar o trabalho pastoral. “Mesmo assim, com a ajuda do Senhor Jesus e na graça de Deus Misericordioso, vamos entrando no espírito da Igreja local”, conclui a mensagem, que faz eco do lema jubilar.

