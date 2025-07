D. José Manuel Imbamba, Bispo de Saurimo (Angola) e Presidente da CEAST

Angola. CEAST e PNA em parceria na prevenção e combate à sinistralidade

O Bispo de Saurimo e Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), Dom José Manuel Imbamba, recebeu em audiência na última terça-feira, 15.07, o Comandante-Geral da Polícia Nacional de Angola, (PNA), Comissário-Geral, Francisco Monteiro Ribas da Silva, com a finalidade de as duas instituições reforçarem a colaboração na prevenção e combate à sinistralidade rodoviária no país.

Por Ribeiro André – Rádio Maria Angola O encontro serviu para o reforço da parceria institucional com o foco na definição de estratégias conjuntas para a prevenção e o combate da sinistralidade rodoviária que se assiste em todo território nacional. Na sua intervenção, Dom José Manuel Imbamba, garantiu o envolvimento dos agentes de pastoral, desde sacerdotes, catequistas, e escuteiros, que vão servir de agentes reprodutores das mensagens educativas às comunidades sobre prevenção rodoviária. Dom José Manuel Imbamba, agradeceu a Polícia Nacional de Angola pela iniciativa e manifestou total apoio da Igreja, e a inclusão das famílias no referido processo. Nas vestes de coordenador da Comissão Executiva do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, o Comissário-Geral, Francisco Monteiro Ribas da Silva, explicou que a iniciativa visa reforçar as relações com a CEAST, pois "A Polícia Nacional de Angola, sozinha, não conseguirá combater a problemática da sinistralidade rodoviária no país" referiu o Comissário-Geral. Francisco Monteiro Ribas da Silva, Comissário-geral PNA O encontro decorreu na sala de reuniões da CEAST, e nele participaram membros do Conselho Superior de Polícia e da CEAST. A sinistralidade rodoviária em Angola continua a ser um problema grave, sendo a segunda principal causa de morte no país, depois da malária. Dados da Polícia Nacional indicam que, de janeiro a setembro de 2024, foram registados 9.092 acidentes em todo o território nacional, resultando em 2.333 mortes e 11.842 feridos. As províncias de Luanda, Huíla e Huambo lideram a lista de ocorrências. Esse cenário motivou o lançamento da 17ª edição do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que ocorre de 12 a 29 de novembro de cada ano, sob o lema "Alcançar a Paz na Estrada".