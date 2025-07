Padre Cassildo Lourenço António, formador no Seminário Filosófico São Carlos Lwanga, de Nampula

Moçambique. Padre Cassildo apela a mais orações pelas vocações sacerdotais

Durante as celebrações do jubileu da Paróquia do Imaculado Coração de Maria de Anchilo, o Padre Cassildo Lourenço António, da Diocese de Quelimane, apelou à Comunidade para intensificar as orações pelas vocações sacerdotais e religiosas, lembrando que a Igreja em Moçambique ainda carece de padres e bispos.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique À margem da Missa solene do septuagésimo quinto aniversário da Paróquia do Imaculado Coração de Maria, em Anchilo, na Arquidiocese de Nampula, o Padre Cassildo Lourenço António, da Diocese de Quelimane, dirigiu uma mensagem sentida sobre a importância de apoiar espiritualmente os jovens que sentem o chamamento para o sacerdócio. Padre Cassildo explicou que se encontra em Nampula, no Seminário Filosófico São Carlos Lwanga, a convite dos bispos, para acompanhar e formar seminaristas, entre os quais alguns são oriundos desta paróquia. "Somos cinco padres formadores e eu vim representar o Seminário porque também temos filhos desta Comunidade a dar passos firmes rumo ao sacerdócio", disse. Padre Cassildo L. António, na Missa dos 75 anos da Paróquia do ICM de Anchilo, presidida pelo arcebispo D. Inácio Saúre O sacerdote recordou que, apesar das comunidades estarem habituadas a rezar pela chuva, pelo fim da fome e da guerra — necessidades igualmente urgentes — poucas pessoas se lembram de pedir a Deus novas vocações. "A minha diocese de Quelimane, por exemplo, está há dois anos sem bispo. Precisamos de rezar mais. Os padres custam oração do povo, custam bens materiais, mas sobretudo exigem uma Igreja que reze por eles", sublinhou. No seu apelo, Padre Cassildo reforçou que as vocações são sinal de vitalidade de uma Comunidade cristã. "A paróquia está a crescer e isso também se mede pelas vocações. Continuem a rezar para que mais jovens se entreguem à missão. Agradecemos a todos que, mesmo em silêncio, sustentam espiritualmente os futuros sacerdotes, irmãs e bispos do nosso país", concluiu.