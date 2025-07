Dom Thulani, com participantes no Simpósio Internacional do G20 sobre Justiça Global e Solidariedade - Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul (24/6/25)

P. António Cachingona: “África deve exigir justiça ecológica."

“África deve ter voz própria no G20 e exigir justiça ecológica” - Quem o diz é o P. António Pelágio Cachingona, natural do Huambo, Angola, e atual Coordenador do Departamento Social da Associação Inter-Regional dos Bispos da África Austral (IMBISA). Em entrevista à Vatican News, falou do impacto e dos apelos surgidos no âmbito do Simpósio Internacional do G20 sobre Justiça Global e Solidariedade, realizado a 20 de junho de 2025 na Universidade da Cidade do Cabo, na África do Sul.

Sheila Pires - África do Sul P. Cachingona destacou que os temas debatidos se alinham profundamente com os princípios da Doutrina Social da Igreja, especialmente no que diz respeito à justiça, solidariedade, equidade e à sustentabilidade — valores cada vez no centro da reflexão social e pastoral contemporânea. "Este simpósio insere-se nos clamores do nosso tempo. A África precisa apresentar as suas prioridades e deixar de ser apenas subordinada às decisões das potências mundiais" - afirmou o P. Cachingona. Participantes no Simpósio Entre as principais preocupações levantadas pelo sacerdote está o pedido a favor do cancelamento da dívida ecológica. Ele sublinha que o continente africano, embora seja aquele que menos contribui para a degradação ambiental, sofre desproporcionalmente os efeitos da crise climática. "Não é justo que a África pague por aquilo que em nada contribuiu. Os ciclones, as secas, os desastres ambientais estão a destruir comunidades inteiras" - alertou. O P. Cachingona também abordou o legado colonial e o seu impacto negativo no desenvolvimento da África, defendendo que esta é uma oportunidade para exigir reparações históricas e uma representação real e ativa no cenário internacional. Com a África do Sul atualmente na presidência do G20, segundo ele, é hora de o continente se afirmar como voz legítima nos debates globais. Acerca da Declaração da Cidade do Cabo sobre Justiça Global e Solidariedade, assinada no final do Simpósio, o P. Cachingona afirmou que, "O documento está em sintonia com o que foi discutido. Reflete a voz real e urgente da África diante das adversidades que enfrentamos. Se for levado a sério nas instâncias de decisão, poderá gerar impactos positivos para o nosso futuro." Dom Tjhulani com religiosas, participantes no Simpósio Oiça A declaração, assinada por representantes da Comissão Justiça e Paz da Conferência Episcopal da Africa Austral (SACBC), comunidades religiosas, academia, sociedade civil, representantes do Governo sul-africano e instituições multilaterais, exige reformas estruturais nos sistemas financeiro e de governança global. Entre os compromissos propostos, destacam-se: Um Novo Contrato Social para a Economia Global, centrado na dignidade humana e sustentabilidade ambiental; Justiça da Dívida, com cancelamento da dívida ilegítima e criação de um sistema justo de resolução internacional; Fim da Fome e Alimentação com Dignidade, com propostas de programas universais de merenda escolar até 2030; Solidariedade Planetária e Transformação Ecológica, com financiamento climático direcionado ao Sul Global; Governança Global Inclusiva, que integre líderes religiosos, mulheres, jovens e a sociedade civil nos processos decisórios. Na entrevist à Vatican News, o P. Cachingona chamou a atenção sobretudo para o ponto da alimentação escolar. "Sem alimentação, as crianças abandonam a escola. Um saco vazio não fica de pé. A educação é a base do desenvolvimento, e não podemos comprometer o futuro da África." A Declaração será apresentada à União Africana, à presidência sul-africana do G20, às Nações Unidas e ao Vaticano. Ela afirma que soluções técnicas não são suficientes — é necessária uma renovada responsabilidade moral global. Para o P. Cachingona, trata-se de "uma voz autorizada que pode orientar os destinos da África nos tempos vindouros".

