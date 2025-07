Nomeação do Bispo Auxiliar de Wote, no Quénia

O Santo Padre nomeou, neste sábado, 5 de Julho de 2025, como Bispo Auxiliar da Diocese de Wote, no Quénia, Dom Simon Peter Kamomoe, até agora Bispo Auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Nairobi.

Vatican News

Dom Simon Peter Kamomoe, nasceu a 26 de novembro de 1962 em Gatundu, Distrito de Kiambu, na Arquidiocese Metropolitana de Nairobi. Depois de frequentar o Seminário Maior de Santa Maria em Molo, estudou Filosofia no Seminário Sénior de Santo Agostinho em Mabanga e Teologia no Seminário Sénior de São Matias Mulumba em Tindinyo.

Foi ordenado sacerdote a 18 de junho de 1994 pela Arquidiocese Metropolitana de Nairóbi.

Exerceu os seguintes cargos: Assistente no Seminário Juvenil Rainha dos Apóstolos, em Nairobi (1994-1995); Assistente nas Paróquias de Thigio (1995), Mang'u (1995-1996), Ndundu (1996-1997) e Santa Matia Mulumba, em Thika (1997-1998); Pároco de Nossa Senhora de Fátima, em Kiriko (1998-1999) e da Igreja Católica de São Pedro e Paulo, em Kiambu (1999-2008); Vigário Forâneo e Membro do Colégio de Consultores (1999-2008); Administrador da Basílica Menor da Sagrada Família, em Nairobi, e Capelão do Escritório Diocesano para a Pastoral Familiar (desde 2008).

Em 13 de fevereiro de 2024 foi eleito Bispo Titular de Tubune na Numídia e em 6 de abril de 2024 foi consagrado Bispo Auxiliar de Nairobi, capital do Quénia.