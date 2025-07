Moçambique. Três Jesuítas ordenados Padres na arquidiocese da Beira

A Companhia de Jesus conta com mais 3 sacerdotes, ordenados no domingo, 6 de julho, na Paróquia São João Baptista – Matacuane, cidade da Beira. São eles, Guidione Frederico, Lucas Paulo e Manuel Chingole.

Rogério Maduca – Beira, Moçambique

A Missa foi presidida pelo Arcebispo da Beira, Dom Claudio Dalla Zuanna, e nela concelebraram vários sacerdotes, dentre eles os Padres Leonard Chiti, SJ, Virgilio Costa, Superior provincial dos Jesuítas para a África Austral e o seu delegado respectivamente, com a participação de centenas de fiéis, incluindo familiares dos ordenados.

O Presidente da celebração explicou durante a homilia que os sacerdotes são pessoas que ajudam na peregrinação para o alcance da vida plena, alimentando com o anúncio da palavra de Deus e os sacramentos como peregrinos da esperança.

Os recém-oredenados Guidione Frederico, Lucas Paulo e Manuel Chingole saúdam os fiéis

O resultado da missão não está baseado nos meios que temos, alertou Dom Claudio, acrescentando que a preocupação ou a busca pelos meios leva ao descuido da missão.

Em nome do provincial, o Padre Virgílio Costa, SJ, agradeceu a Deus pela ordenação presbiteral dos novos membros da Companhia de Jesus.

Com sentimento de gratidão, os neo-sacerdotes dirigiram-se a todos e reconheceram o contributo e esforço de cada um. Estes, comprometeram-se em ser homens para os outros e a servir com humildade, testemunhando o amor de Deus para com todos.

