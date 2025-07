Moçambique - P. Luís Alberto lança livro sobre Educação Integral

Do Clero Diocesano da Beira e docente universitário, o Padre Luís Alberto Matimbire lançou, na passada sexta-feira, 27 de Junho, o seu mais recente trabalho literário, “Educação humana integral”, livro que surge como resultado das suas pesquisas na área da educação.

Rogério Maduca - Beira

Na obra, o autor destaca a importância da não fragmentação da educação, sendo por isso necessário a integração dos 4 pilares deste processo, nomeadamente, o conhecimento, o saber fazer, o ser e o saber conviver.

O Padre Luís, entende que a educação humana integral tem início na família, e a posterior as demais instituições sociais, acrescentando que, a ocorrência de guerras, a corrupção, o individualismo e outros males resultam da deficiente integração dos 4 pilares.

Nelson Moda, apresentador da obra e docente universitário, considera o livro “Educação humana integral” um instrumento que responde de forma concreta o vazio da aplicação desta educação em Moçambique e no mundo, dando como exemplo os problemas que emergem actualmente.

Com mais de 150 páginas, o livro divide-se em 6 capítulos e foi editado pela Fundza. Esta é a quarta obra individual, a primeira com o título “Coletânea da sabedoria e alegria” foi publicada em 2022. O Padre Luís Alberto foi co-autor de várias obras com destaque para o Manual de Ética Geral.

