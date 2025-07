Padre Abel Baptista Sicanso na celebração da Eucaristia da festa do Padroeiro da Comunidade São Paulo de Terrene

Comunidade de São Paulo Terrene celebra padroeiro com mensagem de união esperança

A comunidade de São Paulo Terrene, da Paróquia de São Pedro, na Arquidiocese de Nampula (norte de Moçambique), celebrou no domingo, 20 de julho, a festa do seu padroeiro com Missa presidida pelo pároco, Padre Abel Baptista Sicanso. O dia foi marcado por uma homilia centrada na hospitalidade cristã e por um forte apelo à união, à fé e ao compromisso com o futuro da comunidade.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique A Comunidade de São Paulo Terrene, pertencente à Paróquia de São Pedro, na Arquidiocese de Nampula, celebrou com grande alegria, no domingo, 20 de julho, a solenidade do seu padroeiro, São Paulo Apóstolo. A celebração eucarística foi presidida pelo pároco, Pe. Abel Baptista Sicanso, e contou com a participação expressiva dos fiéis, animados pelo espírito de fé, festa e comunhão. Durante a homilia, Padre Abel destacou a importância da hospitalidade como valor cristão fundamental. "A Palavra de Deus que escutámos hoje convida-nos a acolher, sem olhar à raça, à religião ou à origem social. Acolher é virtude. Quando recebemos alguém de coração aberto, estamos a acolher o próprio Deus", afirmou, referindo-se ao exemplo de Abraão no Antigo Testamento e à hospitalidade de Marta e Maria no Evangelho de Lucas. "A Palavra de Deus que escutámos hoje convida-nos a acolher ..." O sacerdote encorajou a comunidade a viver a fé com equilíbrio entre trabalho e oração. "Não basta correr, preparar comida, construir casas. Também é preciso saber parar e rezar. A oração é a nossa força. Tudo o que temos vem de Deus, e precisamos estar em sintonia com Ele para agradecer e pedir a sua bênção", disse, reforçando o apelo à perseverança na fé mesmo nas dificuldades. Ao final da celebração, o ancião da comunidade, Inácio Alberto, partilhou palavras de gratidão e esperança. "Hoje é um dia lindo. Embora o nosso padroeiro, São Paulo, seja celebrado a 29 de junho, transferimos para 20 de julho para não coincidir com a festa de São Pedro, padroeiro da nossa paróquia. Que esta seja uma festa para todos", declarou. Inácio deixou uma mensagem clara de união: "Queremos envolver todos nas actividades da Igreja. O nosso objectivo é levar uma única fé aos crentes e construir a nossa nova capela, com 36 metros de comprimento e 25 de largura. Estamos também a organizar o nosso contributo para os 75 anos da paróquia, apoiando com vocações e outras iniciativas." A celebração da festa do Padroeiro decorreu num ambiente de festa e espiritualidade A celebração da festa de São Paulo decorreu num ambiente de festa e espiritualidade, com cânticos, danças, partilha e um espírito comunitário vibrante. Foi mais uma expressão viva da fé e do dinamismo pastoral da Arquidiocese de Nampula.