Malawi. Bispos apelam à paz e condenam escalada de violência em vista das eleições

Celebração com Bispos do Malawi, Zambia e Zimbabwe

A Conferência Episcopal do Malawi lançou um veemente apelo à paz, à convivência democrática e ao respeito pelos direitos humanos, na sequência de uma crescente vaga de violência política no país, a poucos meses das eleições gerais marcadas para 16 de setembro deste ano.

Vatican News, com CISA News

Num comunicado datado de 27 de Junho, os Bispos Católicos do Maláui manifestaram profunda preocupação com os recentes episódios de agressão contra manifestantes pacíficos, jornalistas e cidadãos inocentes, apelando à não-violência e ao respeito pelo Estado de direito.

“Condenamos da forma mais firme todos os actos de violência e comportamentos contrários à lei que se têm registado nos últimos meses,” afirmam os prelados, reiterando que, embora a Igreja se mantenha neutra em matéria de preferências partidárias, “recordamos a todos os fiéis católicos e às pessoas de boa vontade, independentemente das suas convicções políticas, que permaneçam unidos no compromisso com Jesus Cristo e com o Seu ensinamento sobre a primazia do mandamento do amor.”

O pronunciamento dos bispos surge após um ataque violento ocorrido a 26 de Junho no Centro Comunitário de Lilongwe, onde um grupo armado com catanas agrediu manifestantes pacíficos, jornalistas e transeuntes. Várias viaturas foram incendiadas perante a passividade das forças de segurança presentes no local, incluindo elementos da polícia e do exército, que, segundo testemunhas, não intervieram para conter os agressores. O incidente foi amplamente condenado por organizações de defesa dos direitos humanos e por entidades que promovem a democracia no país.

Perante este cenário alarmante, os bispos alertam que tais actos de brutalidade pública não apenas minam a confiança dos cidadãos nas instituições, como também fomentam a impunidade e o recurso à chamada "justiça popular".

“A violência política nunca é solução para divergências ideológicas ou partidárias,” advertiram. “Comportamentos desta natureza colocam em risco a estabilidade da nação e abrem espaço para o colapso da ordem democrática.”

Como resposta pastoral a esta situação, os bispos orientaram que todas as paróquias católicas do país realizem momentos especiais de oração pela paz no próximo domingo, dia 6 de Julho, como sinal de unidade e súplica colectiva.

No mesmo comunicado, a Conferência Episcopal dirigiu ainda palavras à Comissão Eleitoral do Maláui (MEC), exortando-a a desempenhar o seu mandato com imparcialidade, transparência e responsabilidade.

“Apelamos com firmeza à Comissão Eleitoral do Maláui para que cumpra sempre a sua missão de modo a gerar confiança entre os partidos políticos e junto do povo em geral,” pode ler-se na nota.

À medida que se intensificam as campanhas eleitorais no país, os bispos manifestam preocupação com os confrontos isolados que se têm transformado em actos organizados de violência, muitas vezes perpetrados por grupos armados, com indícios de cumplicidade ou inação por parte das forças de segurança.

Numa altura em que se torna crucial preservar o tecido social e a estabilidade do país, a voz dos pastores católicos ergue-se como sinal de esperança e compromisso com uma cultura de paz, diálogo e reconciliação, ancorada nos valores do Evangelho.