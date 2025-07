Participantes no Fórum Interministerial sobre tráfico de pessoas, em Maputo (Moçambique)

Moçambique. Justiça reforça luta contra tráfico de pessoas

Celebrou-se nesta quarta-feira, 30 de julho, o Dia Mundial da Luta Contra o Trafico de Pessoas. A efeméride foi assinalada sob o lema: " Tráfico de pessoas é crime organizado, acabemos com a exploração ". Com efeito, o Ministro da Justiça, Assuntos Contitucionais e Religiosos de Moçambique, Mateus Saize, orientou nesta quarta-feira em Maputo, a cerimónia de abertura do Fórum Interministerial sobre tráfico de pessoas.

Hermínio José – Maputo, Moçambique Entretanto, a Procuradora Geral Adjunta da República, Amabélia Chuquela, disse que o lema desta efeméride, destaca o papel fundamental do sistema de justiça criminal, na prevenção e combate contra a rede de tráfico organizado que continua a obter lucro com a exploração da vítima recrutada, por diversas formas, incluindo as plataformas digitais. Procuradora Geral Adjunta da República, Amabélia Chuquela Na senda destas celebrações em Maputo, Moçambique formalizou a sua adesão à Campanha Coração Azul, promovida pelos Ecritórios das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e com esta adesão, segundo a magistrada do Ministério Público, Moçambique demonstra o compromisso do país na luta contra este crime organizado e transnacional que atenta contra a dignidade humana e os Direitos Humanos. Fórum sobre Dia Mundial contra tráfico de pessoas Por seu turno, o representante do Escritórios da Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), afirma que o tráfico de pessoas não é apenas um crime. É uma afronta direta à dignidade humana. São histórias de vida interrompidas, de sonhos destruídos, de famílias despedaçadas, ressalvou o diplomata das Nações Unidas. Oiça aqui a reportagem e partilhe Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui