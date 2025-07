Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana leva Bispo de Mindelo a Fátima, Portugal

Enquadrado no Jubileu da Diáspora Cabo-verdiana na Europa 2025 - C 500, decorrerá de 1 a 3 de agosto em Fátima, Portugal, uma série de actividades sob o lema “Fazer memória e actualizar a fé recebida e transmitida”, organizada pelo Núcleo da Diáspora em Portugal.

Rádio Nova de Maria, para o Vatican News

Uma boa oportunidade para encontrar e celebrar C500 com gratidão, paixão e esperança, já fez saber o Bispo de Mindelo, Dom Ildo Fortes.

Dom Ildo Fortes em Fátima, para o C500

Do programa consta uma celebração litúrgica no dia 1 de agosto, no Centro Catequético Nossa Senhora de Fátima, a ser presidida pelo Padre António Ferreira, presidente da Comissão para a celebração dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde.

No dia 2, duas conferências: “Maria, Mãe da Igreja” proferida pelo Padre Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de Fátima e “Maria na espiritualidade e na história da Igreja em Cabo Verde” a ser proferida pela jornalista Nita Santos, da Diocese de Mindelo, seguida de Missa na Basílica da Santíssima Trindade, presidida pelo prelado de Mindelo, Dom Ildo Fortes e concelebrada pelo cabo-verdiano Dom Teodoro Mendes Tavares, Bispo de Ponta Preta, no Brasil.

No periodo da tarde, festival de música “Cantar Maria” com actuação do coro das Comunidades da capelania africana de Lisboa, Vicente Alvarenga e Juventude Amada.

No fim do dia, recitação do Terço do Rosário, na Capelinha das Aparições, orientada pelo Bispo de Mindelo.

O encerramento está marcado pelas 16 horas do dia 3, no Centro Catequético, em Fátima.

Dom Ildo Fortes, Bispo de Mindelo (Cabo Verde) (Nita Santos, Rádio Nova de Maria (Cabo Verde))