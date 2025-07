Moçambique: Infância Missionária renasce na Paróquia de São Paulo de Larde

Com o apoio das Obras Missionárias Pontifícias, a Paróquia de São Paulo de Larde, na Arquidiocese de Nampula, iniciou uma nova fase na dinamização da Infância Missionária. A formação reuniu padres, assessores e agentes pastorais, empenhados em reactivar esta obra de evangelização infantil e formar líderes com consciência missionária.

Cremildo Alexandre – Nampula, Moçambique

A Paróquia de São Paulo de Larde, na Arquidiocese de Nampula, acolheu de 18 a 19 de julho uma formação promovida pelas Obras Missionárias Pontifícias (OMP), com o objectivo de reactivar e implantar a Infância Missionária nas oito zonas da paróquia. A iniciativa contou com a presença do Padre Simone André, director diocesano das OMP, que conduziu as sessões formativas com enfoque nas quatro grandes obras pontifícias: Propagação da Fé, São Pedro Apóstolo, União Missionária e Infância Missionária.

Padre Simone André, director diocesano das OMP na arquidiocese de Nampula

Segundo o Padre Simone, a missão da Igreja “é de Deus, mas confiada a nós” e deve começar desde cedo. “Se queremos uma Igreja forte amanhã, devemos começar já com as crianças”, afirmou. O sacerdote destacou ainda que muitas comunidades não atribuem à criança o papel de protagonista, e que a missão da infância é evangelizar outras crianças, ensinando valores como a oração, o sacrifício e a solidariedade.

Padre Josemar da Silva, pároco local vindo da Arquidiocese de Florianópolis (Brasil), explicou que a Infância Missionária já existia em algumas comunidades, mas estava inactiva. Com esta formação, espera-se uma nova etapa: “Estamos a chamar mais comunidades, a motivar os encarregados de educação e a trabalhar com os anciãos e catequistas para que o projecto cresça”, disse.

Padre Josemar da Silva, pároco da Paróquia São Paulo de Larde

Lázaro Tomás, um dos assessores recém-formados, sublinhou o compromisso da nova equipa em fazer chegar a mensagem missionária a todas as comunidades da paróquia. Já Nélsia Arônia, também formada na acção, destacou a importância das dinâmicas, canções e formação espiritual que cativam e educam as crianças no amor a Deus e aos outros.

A formação termina com um forte apelo da equipa missionária à arquidiocese: que outras paróquias se inspirem neste exemplo e implantem também a Infância Missionária, para que a Igreja do amanhã seja construída com raízes firmes na missão.

Oiça aqui a reportagem e partilhe