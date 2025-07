Padres angolanos e moçambicanos participam, na África do Sul, em formação sobre mudanças.

África África

IMBISA - Caminhar juntos para melhor servir - curso de formação

Entre os dias 23 e 27 de junho de 2025, no Instituto Lumko, na África do Sul, a Associação Inter-regional de Bispos da África Austral (IMBISA) promoveu um seminário dedicado à gestão de mudanças no ministério sacerdotal, reunindo 25 padres de Angola, Moçambique, Lesoto, Namíbia, África do Sul e Zimbabwe.

Sheila Pires - África do Sul O objetivo foi capacitar os participantes a enfrentarem as transições pastorais com equilíbrio, consciência e espírito sinodal. O encontro sobre o tema "Capacitar os padres para a mudança" foi facilitado por especialistas como Albert Dhafana (Zimbábue), gestor de recursos humanos; o psicólogo Paulo Massango (Moçambique); e Dom Masilo John Selemela, bispo auxiliar da Arquidiocese de Pretória, cuja contribuição sobre sinodalidade e comunhão sacerdotal teve especial impacto nos participantes. Padre Nelson Raúl Kotelo Colo, da Arquidiocese de Luanda, e Padre Vidal da Cunha Silva, missionário Espiritano (CSSp) em Moçambique Em entrevista à Vatican News, dois dos participantes – Padre Nelson Raúl Kotelo Colo, da Arquidiocese de Luanda, e Padre Vidal da Cunha Silva missionário Espiritano (CSSp) que atua em Moçambique – partilharam suas reflexões. Padre Colo destacou a importância da preparação pessoal e psicológica diante das mudanças inevitáveis no ministério: “O sacerdote, como ser humano, é suscetível à mudança. Esta formação nos preparou para não nos assustarmos com as transformações. Estamos preparados para tudo aquilo que vier.” Padre Vidal valorizou o conteúdo apresentado, especialmente a apresentacão de Dom Selemela, pela maneira como ligou o tema da mudança à proposta sinodal da Igreja: “A sinodalidade é exatamente isso: caminharmos juntos em prol de um objetivo — melhor servir a Igreja, a Deus e aos irmãos. Também é um chamado a olharmos para dentro de nós, reconhecendo nossas fragilidades e acolhendo o processo de mudança, ainda que doloroso.” Oiça O seminário abordou temas como o impacto das realidades sociais e políticas na missão dos padres, estratégias para a gestão de mudanças com atenção à saúde mental, e a necessidade de fortalecer a convivência entre diferentes gerações no clero.

Com 60% da população da região da IMBISA sendo jovem, os sacerdotes são chamados a interpretar e responder pastoralmente a uma sociedade em constante transformação. A IMBISA destacou ainda a importância de planejamento, estrutura e comunicação clara em processos de mudança, especialmente dentro das dioceses. A ausência desses elementos, afirmaram os facilitadores, pode gerar ruído e resistência, mesmo diante de iniciativas bem-intencionadas. Participantes no curso de formação Os participantes recomendaram a criação de um centro regional de apoio para sacerdotes, dedicado ao acompanhamento em situações de dificuldade emocional, vocacional ou pastoral. Todos se comprometeram a aplicar os aprendizados em seu ministério e a promover uma cultura de mudança enraizada na comunhão e no discernimento conjunto. Ao fim da formação, ficou clara a convicção de que caminhar juntos em espírito sinodal e com abertura ao outro é essencial para melhor servir a Deus, à Igreja e ao povo. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui

Assuntos África