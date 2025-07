Ilha do Sal recebe encontro anual dos Seminaristas da Diocese de Mindelo

A paróquia de Santo António, na ilha do Sal, acolhe de 14 a 17 de julho o encontro anual dos seminaristas da Diocese de Mindelo, reunidos desta vez por ocasião das Ordenações Presbiteral e Diaconal dos jovens Éder Silva e Patrick Afonso, no próximo domingo, dia 20 de julho.

Rádio Nova de Maria, Cabo Verde, para o Vatican News

Doze é o número dos seminaristas da Diocese de Mindelo distribuídos por vários Seminários dentro e fora do país.

O Seminario Menor de São José, na cidade da Praia, acolhe 1 seminarista e 2, no Seminário Menor Cristo Bom Pastor, na ilha de São Vicente.

Fora do país, os 9 seminaristas estão distribuídos entre as Dioceses de Olinda-Recife, no Brasil, a de Sevilha em Espanha e as Dioceses de Lisboa e Évora, Portugal.

Quer o Bispo Dom Ildo Fortes, quer o reitor do Seminário “Cristo Bom Pastor”, acompanham de perto com oração, contactos regulares e visitas assíduas, refere o Padre José Mario Moreira.

Este responsável considera que este tempo de formação acontece no sentido de estarem mais sintonizados com a Diocese de origem, fazer eco da formação, partilha das preocupações. Os rapazes estão bem, refere o reitor.

Reflexão com temas pertinentes e complementares, oração, visita à ilha e convívio, fazem parte destes dias de formação dos seminaristas em férias.

Ainda o P. José Mário Moreira

Padre José Mario Moreira, reitor do Seminário “Cristo Bom Pastor”, na ilha de São Vicente, sede da Diocese de Mindelo.

Celebração da Eucaristia com os seminaristas da diocese de Mindelo