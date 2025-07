Guiné-Bissau. Dom Victor Luis Quematcha é consagrado Bispo da diocese de Bafatá

Dom Victor Luís Quematcha foi ordenado bispo da Diocese de Bafatá neste sábado, 28 de junho, durante uma celebração solene na Sé Catedral de Nossa Senhora da Graça, em Bafatá.

Por Casimiro Jorge Cajucam/RSM

A cerimônia contou com a presença de bispos da Guiné-Bissau, Senegal, Cabo Verde, Portugal, Brasil, bem como representantes da Igreja Católica da Costa do Marfim. Estiveram igualmente presentes o Ministro Geral dos Frades Menores Franciscanos e o Definidor Geral que sucede Dom Victor nas suas funções anteriores em Roma.

A ordenação foi presidida pelo Núncio Apostólico, Dom Waldemar Stanisław Sommertag, e incluiu os ritos tradicionais: imposição das mãos, unção com o santo crisma e entrega dos símbolos episcopais. A celebração marcou o fim de quatro anos de vacância episcopal na diocese, renovando a esperança dos fiéis.

Bispos presentes na Ordenação episcopal de Dom Victor Luis Quematcha, Bispo de Bafatá

Na homilia, Dom Sommertag sublinhou que o ministério episcopal “não é um título honorífico nem um prêmio do Papa, mas uma graça e um grande compromisso”. Reforçou que o bispo deve ser sinal de unidade, guiando o povo com humildade e amor. Dirigindo-se a Dom Victor, exortou:

“Recorda que não estás só. Pertences ao colégio episcopal e à Igreja universal. A comunhão com Cristo e com os irmãos bispos sustenta-te.”E apelou ao clero e aos fiéis:

“Rezem pelo vosso bispo. Amai-o, escutai-o e ajudai-o, pois ele não pode ser bispo sem vós.”

Em declarações à imprensa, Dom Victor destacou os desafios que o aguardam, nomeadamente a promoção de uma convivência saudável entre política e religião, reafirmando o seu lema episcopal: "Sois todos irmãos.”

No dia seguinte, 29 de junho, presidiu à sua primeira missa como bispo de Bafatá, coincidindo com a solenidade de São Pedro e São Paulo. Na homilia, manifestou o desejo de ser “um pastor com o cheiro das suas ovelhas”, próximo das comunidades, das regiões e dos corações feridos.

Dom Victor Luis Quematcha na sua primeira Missa como bispo de Bafatá

“Quero ouvir as pessoas e caminhar com elas, para o bem da Diocese e do seu povo.”

Dom Victor apelou à construção de “uma Igreja peregrina, missionária e sem medo”.

A celebração contou com forte presença de clérigos, fiéis, autoridades civis, policos e representantes da sociedade civil, num ambiente de fé, comunhão e esperança renovada.

Com Dom Victor Luís Quematcha, a Diocese de Bafatá inicia um novo capítulo na sua história, dando continuidade à missão evangelizadora de Dom Settimio Ferrazzetta e Dom Pedro Zilli.

Oiça aqui a reportagem e partilhe