FLM-Sal - Literatura para dizer o mundo o mundo e melhorá-lo

Concluiu-se, com sucesso, a 29 de junho, a 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal que comemorou, através da literatura, o cinquentenário das Independências nacionais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Marcada ficou já a 8ª edição que homenageará Nácia Gomi e Manuel de Barros. Pelo meio, prevê-se extensões, uma já hoje (1/7/25) no Tarrafal de Santiago, e mais tarde em Roma.

Dulce Araújo - Vatican News A 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal que decorreu de 26 a 29 de junho 2025 na ilha cabo-verdiana, antigamente chamada Llana (plana) desceu o pano. Atrás fica a satisfação tanto de organizadores como dos participantes por terem podido, num clima sério, mas espontâneo, festejar a literatura, levá-la a alguns cantos da ilha (escolas, ambientes naturais e turísticos, como as salinas de Pedra de Lume), conviver, criar laços, redes, para continuar a explorar a palavra literária tanto do ponto de vista estético como de espelho da evolução das sociedades em que surgem, do mundo. Idos de vários cantos de Cabo Verde, mas também de Portugal, do Brasil, da Itália, da França, de São Tomé, escritores e estudiosos conviveram durante quatro dias, fazendo da literatura motivo de conversa, de reflexão, de projeção no futuro da humanidade. Um mundo para cujo melhoramento a literatura, especialmente, a poesia, por vezes, profética, pode e deve contribuir para melhorar, sublinhou-se várias vezes. E a presença de várias gerações de escritores e também de alunos é garantia de continuidade da literatura que os "social media" não poderão fazer desaparecer salientou a veterana, Dina Salústio. As vozes de muitos deles e delas, estão aqui nesta peça que vai ouvir. Oiça O escritor, Jorge Tolentino lê o poema coletivo dos participantes no FLM-SAL A escritora santomense, Goretti Pina, com Filinto Elísio e Márcia Souto (Rosa de Porcelana Editora) principais organizadores do Festival Luca Fazzini com as Professoras Ana Mafalda Leite e Inocência Mata. Mesa sobre Literatura em Angola e em Moçambique em 50 anos Cartaz dos componentes do Festival

