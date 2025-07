Filipe Andrade - Deus acima de tudo, a Igreja é um suporte...

Filipe Jorge da Graça Andrade - visitando a pequena feira do livro, na edição 2025 do Festival de Literatura-Mundo do Sal. Ao lado a jovem Liliane que também recitou poesias no Festival.

Jovem cabo-verdiano de 16 anos, Filipe Andrade frequenta uma das Escolas que participaram ativamente no 7º Festival de Literatura-Mundo do Sal, onde leu a poesia “Medo” da sua autoria. Interessa-se pela música e é acólito. À Vatican News falou do medo na vida dos jovens e do que a Igreja pode representar para eles. Lamenta não vir ao Jubileu dos Jovens, em Roma, mas recorda a JMJ Lisboa-2023 com o Papa Francisco. Aos jovens convida a não ter medo, mas a arriscar, a ter Deus na propria vida.

Dulce Araújo - Vatican News

Filipe Jorge da Graça Andrade é aluno do Complexo Educativo Manuel António Martins, em Santa Maria, ilha do Sal, uma das três escolas que participaram da 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal, que este ano homenageou a geração dos poetas da luta de libertação. Foi no quadro dos 50 anos das independências nacionais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Alunos recitam poemas no Festival de Literatura-Mundo do Sal

Na abertura do Festival, os alunos leram poesias de poetas emblemáticos dessa época e revelaram um pouco do que aprenderam de líderes da libertação. E nessa sessão marcada pela poesia, para além dos alunos, várias outras pessoas leram poemas não só dos quatro poetas escolhidos - Agostinho Neto (Angola), Onésimo Silveira (Cabo Verde), Noêmia de Sousa (Moçambique), e Alda Espírito Santo (São Tomé e Príncipe) - mas também doutros autores ou de autoria própria. Filipe leu a poesia “Medo” da sua autoria. Não se considera um poeta, mas na sequência duma oficina escolar sobre o tema, sentiu-se inspirado e decidiu escrever o poema:

Um poema, de certo modo, autobiográfico, mas que reflete a realidade de muitos jovens - disse Filipe ao explicar o que está por trás desse poema que, para ele, é um desabafo...

Filipe Andrade não vem ao Jubileu dos Jovens que está prestes a ter início em Roma, onde decorrerá de 28 de julho a 3 de agosto, mas recorda, com emoção, a JMJ Lisboa-2023 com o Papa Francisco.

Palavras de Filipe Andrade, recolhidas no dia 26/6/2025 no âmbito do Festival de Literatura-Mundo do Sal, em que participou como aluno da CEMAM e onde leu a poesia “Medo”. As outras duas escolas que participaram do Festival foram a Escola Básica e Secundária Olavo Moniz (EBSOM) e o Colégio Letrinhas.

Maria Sousa - Aluna do Colégio Letrinhas - Festival Literatura Mundo do Sal

Recorde-se que o Festival de Literatura-Mundo do Sal é organizado anualmente pela Rosa de Porcelana Editora e pela Câmara Municipal do Sal juntamente com diversas parcerias, entre as quais a Novamonti.

Jovens na 7ª edição do Festival de Literatura-Mundo do Sal

